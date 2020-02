Kunstraum Benther Berg: Kelyne Reis präsentiert „Formen und Farben“

Benthe

Auf dem ersten Blick sind es grafische Elemente und geschwungene Formen, die trennscharf mit Farben ausgemalt sind. Für die Künstlerin Kelyne Reis sind es aber nur „anscheinend einfache Gemälde“. Die 56-jährige Brasilianerin mit einem Atelier in Hannover-List verbindet mit ihren Werken große Hoffnungen und Ziele. Immerhin arbeitet sie an einem Bild oft bis zu einer Woche. „Die Arbeit ist erst erledigt, wenn ich das Gefühl habe, dass ein emotionaler Dialog mit dem Betrachter beginnen kann“, sagt sie. „Formen und Farben“ – unter diesem Titel präsentiert Reis jetzt im Kunstraum Benther Berg etwa 30 Bilder und Objekte, die Besucher ihrer Ausstellung zu Gesprächen inspirieren sollen.

Kelyne Reis zeigt Objekte, die aus bis zu zehn Farbschichten bestehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Bilder sollen Geschichten erzählen

Dass Reis mit großen Ansprüchen arbeitet, ist angesichts ihrer bisherigen Lebensgeschichte nicht überraschend. Immerhin hat die studierte Medizinerin ihren Job als Fachärztin für Gefäßmedizin aufgegeben, um sich nun nur noch der Kunst zu widmen. Die 56-Jährige will mit ihren Bildern und Skulpturen Geschichte erzählen. „Ich spiele mit Farben und grafischen Formen, um meine Geschichte zu erzählen, aber die Gemälde gewinnen dann ihr eigenes Leben und beginnen Interaktion“, sagt Reis. Zu erzählen hat sie viel: Ihr Medizinstudium absolvierte die nahe Rio de Janeiro geborene Frau noch in Brasilien. Nach einem Urlaub in Deutschland – aus purem Interesse an Europa – kam Reis 1993 über viele persönliche Kontakte sogar für ein ganzes Jahr als Assistenzärztin nach Hannover. Dafür gab sie als 29-Jährige sogar ihre eigene Praxis in Brasilien auf – und blieb in Deutschland. „Ich wollte Europa kennenlernen“, sagt sie. Trotzdem zog es sie 2009 nach Texas in die Vereinigten Staaten – gemeinsam mit ihrem in Deutschland kennengelernten Ehemann, der beruflich dorthin versetzt wurde.

Ihr künstlerischer Werdegang zeichnete sich ab: Gemalt hatte Reis zwar schon immer, besuchte auch Kunstkurse und war Mitglied in Künstlergruppen. „In Texas habe ich aber meine Arbeitsstunden als Medizinerin reduziert, um mehr zu malen“, sagt sie. Seit der gemeinsamen Rückkehr mit ihrem Mann nach Hannover im Jahr 2017 ist sie nun nur noch als Künstlerin aktiv und hat sich in der Szene etabliert.

Werke bestehen aus bis zu zehn Farbschichten

Im Kunstraum zeigt sie Bilder und Objekte, hergestellt mit Acrylfarbe, die zu einer Serie gehören. Etwa alle zwei Jahre produziere sie eine neue Reihe, sagt Reis. Dass viel Energie in ihren Werken steckt, hebt sie hervor. Die bemalten Formen bestehen demnach aus bis zu zehn verschiedenen Farbschichten. Die Farbtöne lasse sie interagieren und verstecke Details. Auf Rückmeldungen von Betrachtern legt sie großen Wert: „So lerne ich meine Bilder von einer anderen Seite kennen.“

Kelyne Reis zeigt Bilder und Objekte, die mit dem Betrachter in einen Dialog treten sollen. Quelle: Ingo Rodriguez

Die Ausstellung wird am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr im Kunstraum an der Bergstraße 3 in Benthe eröffnet. Die Einführungsrede hält der Künstler Florian Fischer aus Hannover, der als Begründer der Gesprächsreihe Kunstfieber in der Cumberlandschen Galerie bekannt geworden ist. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.kunstraum-benther-berg.de.

Von Ingo Rodriguez