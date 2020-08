Ein abwechslungsreiches und interessantes Kulturprogramm bietet Café benthe.mitte noch bis zum Jahresende. Bis September finden die Veranstaltungen unter freiem Himmel statt – dann wollen die Organisatoren in eine ungewöhnliche Location wechseln.

Kulturladen Benthe präsentiert hochkarätiges Programm – und zieht ab Oktober in die Gärtnerei

