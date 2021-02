Ronnenberg

Es geht um feiernde Jugendliche, um Ruhestörungen in den Abendstunden und um achtlos zurückgelassenen Müll: Nach Angaben des Ronnenbergers Klaus Tuschinsky klagen Anwohner der Magdeburger Straße regelmäßig über Lärmbelästigungen am nahe gelegenen Regenrückhaltebecken unweit der Tilsiter Straße. „Einige Anwohner haben ja fast freie Sicht auf das Rückhaltebecken und ärgern sich immer wieder über lautes Gegröle und Müll, wenn Feiernde über die Stränge schlagen“, sagt er. Gegen ein gemütliches Picknick sei ja nichts einzuwenden, maßlose Feierei und liegen gelassener Müll seien aber nicht dauerhaft hinzunehmen.

Anwohner informiert die Polizei

Tuschinsky kritisiert auch das Verhalten der Polizei: Erst am vergangenen Sonnabend gegen 20.30 Uhr habe er wieder einmal im Polizeikommissariat Ronnenberg telefonisch auf die Lärmbelästigung hingewiesen. Obwohl man ihm bei dem Anruf versprochen habe, sich um das Problem zu kümmern, sei das Gegröle aber eine halbe Stunde später immer noch zu hören gewesen. Anschließend sei außerdem jede Menge Müll zurückgeblieben.

Tuschinsky wirft der Polizei vor, derartige Probleme zu verharmlosen. „Haben wir zu wenig Polizei, die sich um solche Dinge nicht mehr kümmern kann, weil sie nur noch für die schlimmen Fälle ausrückt?“, fragt der Ronnenberger vorwurfsvoll. Sicherlich müssten sich Jugendliche auch gelegentlich austoben. Wenn aber Grenzen überschritten würden, sei die Polizei zuständig einzuschreiten.

Am Rückhaltebecken machen feiernde Jugendliche regelmäßig Lärm und hinterlassen Müll. Quelle: Privat

Polizei weist Kritik entschieden zurück

Die Polizei in Ronnenberg weist die Kritik der Verharmlosung deutlich zurück. „Wir gehen solchen Hinweisen immer nach und behandeln derartige Beschwerden sehr akribisch“, betont der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Oliver Müller. Er geht sogar nach einer kurzen Recherche innerhalb des Kommissariats auf den konkreten Einsatz vom vergangenen Sonnabend ein.

„Schon etwa zehn Minuten nach dem Anruf wegen grölender Jugendlicher waren Kollegen am Rückhaltebecken, konnten dort aber keine Anwesenden feststellen“, berichtet Müller. Er ermuntert die Bevölkerung ausdrücklich, bei solchen Vorkommnissen die Polizei zu verständigen – je nach Problemlage auch mehrfach nacheinander. „Wenn eine große Einsatzlage besteht, müssen wir wegen unserer nicht grenzenlosen Kapazitäten natürlich erst die jeweilige Dringlichkeit abwägen“, sagt er. Aber gerade die für Lärmbelästigung bekannten Standorte würden nach Hinweisen regelmäßig von Beamten kontrolliert.

Problemplätze sind der Polizei bekannt

Er nennt auch konkret einige Plätze, von denen immer wieder Ruhestörungen ausgehen. Dazu gehören außer dem Rückhaltebecken an der Tilsiter Straße auch die Grünanlage nahe den Supermärkten an der Berliner Straße in Empelde, einige Bereiche im Wohnpark am See sowie Spiel- und Bolzplätze. Aktuell nehmen beispielsweise die Probleme an der Bröhnstraße in Weetzen wieder zu. „Diesen Beschwerden gehen wir akribisch nach“, betont Müller. Es sei aber auch sehr genau abzuwägen, wie entschieden Einsatzkräfte jeweils vorgehen sollen. „Wenn abends Menschen zusammensitzen und sich lauter unterhalten, nehmen unterschiedliche Anwohner die Lautstärke auch unterschiedlich wahr.“

Verursacher von Müll müssen sich eindeutig zuordnen lassen

Das Problem mit dem Müll sei für die Beamten nicht immer leicht zu lösen. „Wenn sich das im Dunkeln eindeutig zuordnen lässt, fordern wir die Personen auch auf, ihren Müll mitzunehmen“, sagt Müller. Eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit erfordere aber nach dem Verursacherprinzip eine eindeutige Lage. „Wer eine leere Verpackung irgendwo achtlos hinterlassen hat, lässt sich nicht immer zweifelsfrei feststellen.“

