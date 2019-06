Benthe

Das Motto verspricht einen interessanten Abend. „Orgel verrückt“ heißt es am Sonntag, 16. Juni, in der Benther Kirche. Imke Marks spielt ab 17 Uhr Stücke aus Rock und Pop auf der Orgel der Benther Kirche. Einige davon laden zum Träumen, wieder andere zum Mitschwingen oder auch zum Mitsingen ein. Mitklatschen beim Orgelkonzert? Das ist sonst wohl eher ungewöhnlich zu Musik auf diesem Instrument, das oft kirchliche bis barocke und damit ruhige Klänge bietet.

Die aus Aurich stammende Marks lässt auf der Orgel Klassiker der Rock- und Popgeschichte erklingen. Zu hören sind beispielsweise Lieder der Bands ABBA und Queen. Aber auch die bekannte Rockballade „Nothing else Matters“ der Schwermetaller von Metallica gehört zu ihrem Repertoire. Vor zwei Jahren versuchte sie das Experiment erstmals und legte ein Programm auf, das Jazz, Rock und Pop in die Kirchenmusik brachte. All dies entpuppte sich als erfolgreiche Performance neuen Stils an der Orgel. Bei vielen Auftritten in Norddeutschland ist sie seither damit erfolgreich.

Abschluss mit A-Examen

Marks studierte Kirchenmusik an der Hochschule für Künste in Bremen und legte 2008 das A-Kirchenmusik-Examen ab, das ist die höchstmögliche kirchenmusikalische Orgelprüfung am Ende eines solchen Studiums. Seit Oktober 2011 arbeitet sie in der Landeskirche Hannovers im Referat Theologie, Gottesdienst und Kirchenmusik. Wenn sie nicht gerade an der Orgel spielt, gehören Trompete und Saxofon zu ihren Lieblingsinstrumenten.

Mit dem Konzert zeigt die Benther Kirchengemeinde, wie vielseitig ihre Orgel ist, die vor Kurzem generalüberholt wurde. Der Eintritt zu dem Konzert ist kostenlos. Im Anschluss wird eine Spende für die Benther Kirchengemeinde erbeten.

Von Stephan Hartung