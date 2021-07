Ronnenberg

Fans der legendären Musikgruppe The Beatles müssen sich in Ronnenberg noch zwei Wochen länger gedulden als bislang gedacht: Der für Sonnabend, 24. Juli, geplante Auftritt der Coverband The Beatles Connection in der Lütt Jever Scheune wird wegen eines Krankheitsfalles in der Band verschoben. Das hat jetzt der Veranstalter Henrik Walde mitgeteilt. Der Auftritt wird aber am Freitag, 6. August, in der Scheune an der Straße Hinter dem Dorfe 12 in Ronnenberg nachgeholt. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Die Karten behalten ihre Gültigkeit.

Von Ingo Rodriguez