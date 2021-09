Ronnenberg

Der neue Chef im Ronnenberger Rathaus heißt Marlo Kratzke. Sein deutliches Ergebnis in der Stichwahl mit 56,86 Prozent der Stimmen könnte eigentlich als deutliche Abwahl der amtierenden Bürgermeisterin Stephanie Harms (CDU) gewertet werden. Aber so sieht es nicht einmal der Sieger der Wahl selbst. „Ich glaube nicht, dass die Bürger mit Stephanie Harms unzufrieden waren“, sagt der 29-Jährige.

Der junge, dynamische Familienvater hat es vielmehr geschafft, die Menschen in Ronnenberg für sein Programm des „Neuen Miteinander“ zu begeistern – und das mit einem äußerst intensiven Wahlkampf, unterstützt von einer großen Anzahl junger Wahlhelfer. Rund ein Jahr lang haben nicht zuletzt die Mitglieder der Ronnenberger Jusos Kratzke bei seinem offensiven Straßenwahlkampf, einer bemerkenswert großen Anzahl an Hausbesuchen und der aufwendigen Plakatierung unterstützt. Gemeinsam mit den bewährten Kräften der örtlichen SPD bildeten sie ein starkes Team und durften am Sonntagabend verdientermaßen den Wahlsieg ihres Kandidaten feiern. Zumindest parteiintern funktioniert das „Neue Miteinander“ allem Anschein bereits.

Die CDU hat die Gefahr lange unterschätzt

Die CDU hat offenbar lange Zeit unterschätzt, dass von dieser Seite echte Gefahr ausgeht. Dass der Amtsbonus für Harms nicht so schwer wiegt wie erhofft wurde vielen wohl erst durch das Ergebnis im ersten Wahlgang deutlich, als Harms rund 4 Prozent schlechter als der Herausforderer abschloss. Das Problem der Union: Auch die nun gesteigerten Bemühungen, auf der Straße noch Unentschlossene zu begeistern, wusste die SPD zu toppen. Und auch hier zeigten die Sozialdemokraten mehr Geschlossenheit: Bei fast allen öffentlichen Auftritten in Ronnenberg in den vergangenen zwei Wochen war Kratzke gemeinsam mit dem neuen Regionspräsidenten Steffen Krach und dem Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch zu sehen, vielfach unterstützt von Prominenz aus der Landesregierung.

Klappt das „Neue Miteinander“?

Mit dem Einzug ins Rathaus ist Kratzke allerdings in der Pflicht, seine Vision vom „Neuen Miteinander“ nun über die Grenzen seiner Partei hinaus auszuweiten. Sein 100-Tage-Programm weist dabei bereits in die richtige Richtung. Ein „offenes Rathaus“, Bürgerforen in allen Stadtteilen und Bürgerkonferenzen, die unter anderem darin aufgeführt sind, können die Beteiligung der Ronnenberger an den Entscheidungen verbessern und diese in den politischen Prozessen noch mehr „mitnehmen“.

Zu einem „Neuen Miteinander“ gehört aber auch, dass die rot-grüne Mehrheit im Rat unter dem Bürgermeister jetzt nicht einfach „durchregiert“, wie es die anderen Fraktionen bereits befürchten. Kratzke muss, wenn er authentisch bleiben will, die Hand auch in diese Richtung ausstrecken und, wenn nötig, zwischen den unterschiedlichen Lagern im Rat vermitteln. Keine einfache Aufgabe, zumal es beispielsweise bei der Umsetzung der laufenden aufwendigen Haushaltskonsolidierung durchaus strittig zugeht. Ein langes Durchatmen nach gewonnener Wahl kann es für den neuen Bürgermeister Marlo Kratzke deshalb kaum geben.

Von Uwe Kranz