Ronnenberg: Klimaschutz auch in der Corona-Krise

Ronnenberg

Ronnenberg engagiert sich für mehr Klimaschutz – auch in Zeiten der Corona-Pandemie dürfe das nicht außer Acht gelassen werden, findet Andrea Unterricker, unter anderem Teamleiterin der Bereiche Umwelt- und Energieberatung und Klimaschutz bei der Stadt. Deshalb macht sie jetzt darauf aufmerksam, dass auch dieser Tage kostenlose Beratungen zu Heizsystemen, Wärmedämmung und Solaranlagen im eigenen Haus möglich seien. „Aber natürlich erst mal nur telefonisch“, betont sie.

Es sei dennoch unabdingbar, sich weiterhin damit zu befassen. „Das ist überlebenswichtig“, sagt sie. Zudem würden die Menschen, die so etwas in Anspruch nehmen, in vielerlei Hinsicht davon profitieren, sagt Unterricker. Sie leisteten nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt, sondern würden auf Dauer auch Kosten sparen, denn eine solche Umrüstung amortisiere sich in nur wenigen Jahren.

Ronnenberg aktiv im Klimaschutz

Die Stadt sei sehr aktiv was Klimaschutz angehe und nehme laut Unterricker eine Vorreiterstellung in der Region ein. Seit mehr als 20 Jahren können die Bürger etwa Förderungen vom Proklima-Fonds in Anspruch nehmen. In der Zeit seien in Ronnenberg allein 1600 Maßnahmen gefördert worden.

Das mache Einsparungen von über 30.000 Tonnen CO2 aus. „Insgesamt flossen mehr als 1,74 Millionen Euro Fördermittel in die Stadt“, sagt Unterricker. Wobei die Entscheidung, wer Zuschüsse erhält, sehr strikten, aber dynamischen Anforderungen unterliege. Es würden nur besonders energieeffiziente Maßnahmen gefördert, die über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen.

40 Prozent weniger Heizenergie

Außerdem bieten die Klimaschutzagentur der Region und die Verbraucherzentrale Niedersachsen kostenlose Beratungen an. So eine habe auch der Ronnenberger Dieter Adam in Anspruch genommen. „Die alte Heizungsanlage stand 24 Jahre. Ich hatte das Gefühl, dass der Gasverbrauch sehr hoch war“, berichtet er. Im Herbst habe Adam bereits darüber nachgedacht eine neue Heizung einzubauen. Doch die Töpfe für die Förderung seien zu Jahresbeginn voller, weshalb er noch bis Januar gewartet habe.

Die Berater hätten sich dann das Haus angeschaut und geprüft, welche Maßnahmen sinnvoll seien. Adam habe sich für eine neue Heizungsanlage mit geringerer Leistung entschlossen. Bestandteil dieser sei eine Hocheffizienzpumpe, ein Solarspeicher und eine neun Quadratmeter Solarwärmeanlage. Letztere soll künftig bis zu 40 Prozent Heizenergie einsparen.

Und der Zeitpunkt umzurüsten, sei genau der richtige gewesen: Der Bund gebe seit Januar 2020 eine Förderung von 30 Prozent der Anschaffungskosten dazu. Im Fall von Adam waren das etwa 6000 Euro. Aus dem Topf des Proklima-Fonds sei der Ronnenberger mit circa 2000 Euro unterstützt worden. Maßgeblich dafür sei der hydraulische Abgleich gewesen, also die Optimierung der Heizungsanlage, betont Unterricker.

Kostenlose Energieberatung in Ronnenberg

Die energetische Sanierung der Bestandsgebäude sei ein Schwerpunkt des Klimaschutzaktionsprogramms in Ronnenberg. Denn im Wärmeverbrauch der privaten Haushalte würden die größten Einsparpotenziale liegen, sagt Unterriecker.

Auch deshalb bieten die Klimaschutzagentur der Region Hannover und ihre Partner kostenfreie Beratungen an. Entweder telefonisch in der Zeit von Montag bis Donnerstag, 8 bis 18 Uhr, und freitags von 8 bis 16 Uhr unter (0511) 22002288 oder im Internet unter klimaschutz-hannover.de.

Von Janna Silinger