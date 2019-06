Nachrichten Ronnenberg - Kleine Toilettenlösung auf Benther Friedhof In Benthe wird bis auf Weiteres kein fester Bau für eine Toilette errichtet. Wegen der zu erwartenden Kosten von rund 50.000 Euro setzen Verwaltung und Seniorenbeirat auf die Lösung mit einem Dixiklo.

Der Ortsrat macht sich am Friedhof in Benthe ein Bild von der Lage an der Toilette. Quelle: Uwe Kranz