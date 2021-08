Ronnenberg

Genau ein Jahr nach der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt sind die Folgen noch allgegenwärtig. Viele Menschen starben, große Teile des Hafens und umliegende Wohngebiete wurden stark beschädigt. Die Menschen vor Ort berichten, es gehe ihnen schlechter als vor einem Jahr. Sie haben große Ängste. Das musste auch der Ronnenberger Klaus Rosselnbruch feststellen, als er jetzt zum zweiten Mal als Notfallpädagoge in die Hafenstadt reiste. „Die Situation in Beirut ist, dass die Inflation noch höher ist und die Menschen oft noch keine richtige Unterkunft haben. Daher ist die Arbeit mit den Kindern umso wichtiger“, erklärt der Lehrer der Freien Waldorfschule in Sorsum.

Immer wieder ist Rosselnbruch unterwegs in Krisengebieten. Nach Hilfseinsätzen im Irak sowie Mosambik und Simbabwe war der verheiratete Vater von fünf erwachsenen Kindern bereits im August 2020, unmittelbar nach der Katastrophe im Hafen der Stadt, im Libanon. Die Explosion hatte dort einen großen Teil der Stadt verwüstet. Viele Menschen – darunter auch viele Kinder – wurden obdachlos.

„Unsere Arbeit bestand darin, Kinder und Jugendliche zuhause zu besuchen und ihnen zu helfen, das traumatische Erlebte zu lindern“, erzählt Rosselnbruch. Verschiedene notfallpädagogische Übungen und Gespräche sollen dabei helfen. Zudem wollen die Helfer den Eltern Hilfestellung dabei geben, wie sie ihren Kindern beistehen können.

Auch Weiterbildungen der Lehrer stehen auf dem Programm

Damals begann auch die notfallpädagogische Arbeit mit den Erziehern und Lehrern. Unter anderem mit Hilfe von traumapädagogischen Fort- und Weiterbildungen sollen diese angeleitet werden, was sie für sich und ihre Schüler tun können, um stabiler in die Zukunft zu gehen. In dem aktuellen Nachsorgeeinsatz besuchen die Helfer dieselben Familien und geben weiterführende Workshops für die Lehrer, „um sie selbstständiger in ihrem Handeln und im Umgang mit den traumatisierten Kindern und Jugendlichen zu machen“, erklärt Rosselnbruch.

„Außerdem besuchen wir zusätzlich das Palästinenser Flüchtingscamp Shatila und arbeiten dort mit Gruppen von Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren.“ Die Erlebnisse in diesem Lager sind für die Helfer unvergesslich. „Das ist ein Ort, wo man die Armut noch viel intensiver erlebt“, sagt Rosselbruch. Sein aktueller Einsatz endet am Sonnabend, 7. August. Danach bleibt nur kurz Zeit, um die eigenen Eindrücke zu verarbeiten – ehe Anfang September bereits der Alltag an der Schule in Sorsum weitergeht.

Info: Der 1971 in Stuttgart gegründeten Verein Freunde der Erziehungskunst vermittelt Trägerorganisation rund 1700 Freiwillige pro Jahr ins In- und Ausland. Die Abteilung Notfallpädagogik leistet seit 2006 zudem internationale Kriegs- und Katastrophenhilfe für traumatisierte Kinder und Jugendliche.

