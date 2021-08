Empelde

Eine fünftägige Testphase ist bereits erfolgreich verlaufen. Nun steht auch einem mehrwöchigen Umzug der Kindertagesstätte (Kita) Am Ententeich in Empelde nichts mehr im Weg. Weil Kampfmittelexperten zurzeit unter der Kita nach einer möglichen Weltkriegsbombe suchen, soll der Betreuungsbetrieb bis Mitte oder Ende September in der nahe gelegenen Groß-Kita Seegrasweg in Empelde untergebracht werden.

„Genügend Platz auch unter Corona-Auflagen“

„Bei einem Probelauf sind in der vergangenen Wochen vor dem Beginn der dreiwöchigen Kita-Schließzeit keine Probleme aufgetaucht“, berichtet Thomas Marhenke, Leiter des städtischen Teams Kinderbetreuung. In der vor gut zwei Jahren eröffneten Kita Seegrasweg seien noch nicht alle Gruppen in Betrieb. „Es gibt genügend Platz – auch unter Berücksichtigung der Corona-Auflagen“, betont Marhenke.

Die Stadtverwaltung will auch nach der Schließzeit – ab dem 16. August – an den Plänen festhalten, die insgesamt 53 Kinder vom Ententeich mit ihren Erzieherinnen bis zum Abschluss der Bombensondierung in die neue Groß-Kita umzusiedeln. Nachdem bei einer routinemäßigen Auswertung von Luftbildern unter dem Gebäude des Kindergartens Am Ententeich ein verdächtiger Gegenstand entdeckt wurde, soll ein Kampfmittelräumdienst mit Sondierungsbohrungen überprüfen, ob es sich um einen Blindgänger handelt. Zwar besteht bislang laut Stadtverwaltung keine unmittelbare Gefahr. Während der Bohrungen könne der Gebäudekomplex aber nicht in seiner üblichen Form genutzt werden.

Kita Seegrasweg: Erst 69 von 105 Plätzen belegt

In der jüngsten Sitzung des Rates der Stadt hatte die geplante Umsiedlung zu Unsicherheiten und einer Anfrage geführt – wegen möglicher Konflikte mit den Corona-Kontaktbeschränkungen. Diese Sorgen kann Teamleiter Marhenke zerstreuen: „Wir wussten schon länger, dass eine Umsiedlung auf uns zukommen könnte, und haben deshalb die Kita Seegrasweg noch nicht komplett aufgefüllt.“ Normalerweise sei dort Platz für 105 Kinder. Bislang werden dort laut Marhenke erst 69 Jungen und Mädchen betreut. „Für die 53 Kinder vom Ententeich ist also genügend Platz frei“, betont Marhenke.

Zurzeit sei im Corona-Szenario A sogar eine Durchmischung der Kita-Gruppen zulässig. Wie der Teamleiter berichtet, gibt es in den städtischen Kitas derzeit zwar keine Corona-Testpflicht. „Wir bieten aber freiwillige Tests an und einige Eltern nutzen das auch“, sagt Marhenke. Einen Coronafall gebe es zurzeit aber in keiner der städtischen Kitas.

Die in den beiden zusammengelegten Einrichtungen unterschiedlichen Betreuungsabläufe sind laut Marhenke in der Testphase im gemeinsam genutzten Gebäude gut aufeinander abgestimmt worden. Die Stadt hatte sich im Vorfeld gegen eine Unterbringung der Kita Am Ententeich in Containern, Sporthallen oder Gemeinschaftshäusern entschieden. Der Umzug in die Kita Seegrasweg sei unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte am sinnvollsten. Kinder und Personal können dort bis zum 30. September bleiben – wenn die Bombensuche am Ententeich und die anschließenden Reparaturen des Gebäudebodens so lange dauern.

Von Ingo Rodriguez