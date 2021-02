Ronnenberg

Die Taufe als Aufnahme in die christliche Glaubensgemeinschaft ist schon lange nichts Selbstverständliches mehr. Viele Eltern lassen ihre Kinder überhaupt nicht taufen, einige überlassen dem Nachwuchs die Entscheidung später selbst. Um diesen Ritus nun wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken, auf ihn aufmerksam zu machen und vor allem darüber aufzuklären, hat der Kirchenkreis Ronnenberg eine Plakat- und Briefaktion gestartet.

„Wir haben schon Mitte 2019 angefangen, das zu planen“, berichtet Pastor Thomas Mayer, zuständig für den Arbeitskreis Taufprojekt. Durch Corona habe sich das alles etwas hingezogen, doch nun sei die Gruppe bereit, loszulegen. Den Anfang macht eine Plakataktion. „Die Motive sollen überall im Kirchenkreis Ronnenberg aufgehängt werden“, erklärt Superintendentin Antje Marklein. Also auch in Arztpraxen, Schulen, bei den Verwaltungen. Darauf zu sehen ist das Wort „Taufe“ vor einem blauen Hintergrund, ein Spruch zu dem Thema und Name sowie Telefonnummer des direkten Ansprechpartners in der jeweiligen Gemeinde.

Ein Plakat inmitten der Briefe: Damit will der Kirchenkreis auf das Thema Taufe aufmerksam machen. Quelle: Janna Silinger

Briefaktion erstreckt sich über mehrere Jahre

Weiterhin gehört eine Briefaktion, die sich jeweils auf vier bis fünf Jahre erstrecken soll, zu dem Projekt. Dabei werden den Familien nach der Taufe ihrer Babys oder Kleinkinder insgesamt acht Briefe in DIN-A4-Format plus ein kleines Giveaway zugeschickt.

Damit soll an den Tag der Taufe, aber auch die Bedeutung dieser erinnert werden. Vor allem, das betont Thomas Mayer, „soll das Thema Religion mithilfe von niederschwelligen Impulsen wieder eine Rolle im Familienalltag spielen“. Das versuche man über hübsche Motive, schöne Texte, Lieder, Bastelanleitungen, Gebete und vieles mehr. Auf jedem Brief sei zudem ein freies Fenster mit Platz für ein Grußwort aus der jeweiligen Gemeinde und Infos zu Veranstaltungen, die dort geplant werden.

Bis zum Schulanfang sollen diese Botschaften die Kinder und ihre Familien begleiten und den Kontakt zur Kirche stärken. „Zum Ende der Serie soll es dann einen Tauferinnerungsgottesdienst geben“, erklärt Mayer den Ablauf der Aktion. Ein langfristiges Vorhaben, dessen Start zwar durch die Corona-Krise verzögert wurde, auf der anderen Seite passe das Projekt ziemlich gut in diese „kontaktlose“ Phase, meint Mayer.

Ökumenisches Tauffest in Ronnenberg geplant

„Unser Ziel ist es, dass in ein paar Wochen jeder Mensch im Kirchenkreis, egal ob Christ oder nicht, die Plakate sehen kann“, erklärt Marklein. Die Leute sollen sich erinnert fühlen und vor allem soll die Aktion dazu anregen, Fragen zu stellen: Kann ich mein Kind auch taufen lassen, wenn ich alleinerziehend bin? Müssen die Paten in der Kirche sein? Müssen die Eltern der gleichen Konfession angehören? Und wie verläuft eine Taufe eigentlich zu Corona-Zeiten?

„Dazu kann ich sagen, dass wir immer taufen. Aber momentan halt im sehr kleinen Kreis“, erklärt Marklein. Zumindest noch: Für den Pfingstsonntag sei ein großes ökumenisches Tauffest in Ronnenberg geplant. Das sei aber nicht für den gesamten Kirchenkreis gedacht, ergänzt die Superintendentin. Wobei in vielen Städten und Gemeinden ähnliche Veranstaltungen organisiert werden. Die Kirche öffne sich für neue Formate und Umgebungen, sie gehe neue Wege, sagt die Superintendentin.

Von Janna Silinger