Benthe

Begeistert kehrt Karin Boos von ihrer ersten Fahrt mit dem Lastenrad der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Benthe zurück. „Es ist zu Beginn noch etwas ungewohnt und gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man den Dreh erstmal raushat, ist es ganz einfach“, berichtet die Bentherin. Nun könne sie ihre Einkäufe auf dem Gehrdener Wochenmarkt problemlos erledigen. „Das ist wirklich eine tolle Sache“, fügt sie hinzu.

Begeistert kehrt Karin Boos von ihrer Probefahrt zurück. Quelle: Heidi Rabenhorst

Während eines gut besuchten Aktionstag hat die Gemeinde dihr Benthe-Mobil genannten Lastenfahrrad offiziell vorgestellt. Nach einer Andacht mit Lektorin Beate Bechtloff vor dem Gemeindehaus am Wallbrink gab das Team des Benthe-Mobils eine Einführung in das Ausleihverfahren. Das Lastenrad stand auch für Probefahrten bereit. Dazu hatten Mitarbeitende der Gehrdener Firma Radland, von der das Lastenrad stammt, auch noch weitere Räder mitgebracht.

Engagiertes Team betreut das Lastenrad

Das Interesse am Elektro-Lastenrad ist groß. Quelle: Heidi Rabenhorst

Ein engagiertes Team rund um Rüdiger Rode hatte im September 2020 mit den Planungen für das elektronisch betriebene Lastenrad begonnen. „Es musste ganz schnell gehen, damit wir die nötigen Fördergelder erhalten“, sagte Rode. Im Rahmen des Projekts „Zukunft leben“, bei dem es um die Förderung umweltfreundlicher Mobilität geht, werden solche Lastenräder vom Bundesumweltministerium und der Landeskirche mit bis zu 3000 Euro gefördert.

Onlineausleihe ist für alle Benther offen

„Das Rad kann nun von jedem im Ort, nicht nur von Mitgliedern der Kirchengengemeinde, kostenlos ausgeliehen werden“, so Rode. Weitere Lastenräder dieser Aktion stehen mit „Marie“ an der Gartenkirche Hannover und „Frieda“ an der Friedenskirche Hannover. Das Rad in grüner Farbe ist deutlich zu erkennen an der Beschriftung mit den Logos der Sponsoren und dem Hinweis auf das Ausleihverfahren. Untergebracht ist das 4800 Euro teure Lastenrad auf dem Gelände des Benther Gemeindehauses in einem Schuppen.

Lesen Sie auch: Benther fordern Verkehrskonzept von der Verwaltung

„Ohne die finanzielle Unterstützung der Sparkasse Hannover in Höhe von 3000 Euro wäre die Anschaffung der Fahrradgarage nicht möglich gewesen“, erklärte die stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende Sabine Grune. Ihr Dank galt außerdem den zahlreichen Einzelspendern aus der Kirchengemeinde. „Viele haben mitgeholfen, es war eine Teamarbeit.“. Von Anfang mit eingebunden in die Planungen war Klaus Tuschinsky vom Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) Gehrden-Ronnenberg. Diese fachmännische Unterstützung habe das Lastenradteam sehr gerne angenommen. „Eine derartig große Anschaffung muss gut überlegt sein“, stellt Rode fest.

Auf der Internetseite benthe-mobil.de sind weitere Informationen über das freie Elektro-Lastenrad und über das Ausleihverfahren zu finden.

Auch Anmeldungen sind unter dieser Adresse möglich.

Von Heidi Rabenhorst