Kinder dürfen mitgestalten: Wie soll der neue Spielplatz Am Goldfeld aussehen?

Es sieht schon ein bisschen trostlos aus auf dem Spielplatz an der Straße Am Goldfeld. Das Holz der Sandkasteneinfassung zerbröselt, die kalten Stahlgeräte laden nicht gerade zum Toben ein und der Spielturm ist aufgrund seines schlechten Zustandes mit Bauzäunen abgeriegelt. Gut, dass das Areal im Sanierungsprogramm der Stadtverwaltung ganz oben steht. Bei der Neuplanung hat die Stadt Ronnenberg gute Erfahrungen mit der Beteiligung der Anwohnerkinder gemacht. Während der Corona-Pandemie ist das allerdings gar nicht so einfach.

Am Tulpenweg hatte die Stadtverwaltung zuletzt im Oktober 2019 erfolgreich einen Spielplatz komplett neu gestaltet und in eine Dschungellandschaft verwandelt. Die Kinder waren begeistert, nicht zuletzt, weil sie mitbestimmen konnten. Normalerweise nimmt das Team Ökologie und Klimaschutz der Verwaltung dazu schon sehr früh im Planungsablauf Kontakt zu einer Schulklasse auf, deren Kinder vorwiegend im Umfeld des betreffenden Spielplatzes wohnen. Oder treffen sich mit Kindern vor Ort, um die Meinungen und Wünsche der Mädchen und Jungen abzufragen, erklärt Teamleiterin Andrea Unterricker das Vorgehen. Das gestalte sich zu Zeiten, in denen viele Grundschüler noch nicht wieder zur Schule gehen und der Kontaktsperre schwierig.

Am Tulpenweg ist im vergangenen Jahr ein neuer Spielplatz zum Thema Dschungel entstanden. Quelle: Uwe Kranz

Verwaltung will vorbereitete Varianten und Pläne vorlegen

In Bezug auf den Spielplatz im Goldfeld will die Verwaltung deshalb nun mit einigen Vorarbeiten beginnen. Man könne den Kindern dann bereits Varianten und Pläne vorlegen. Die Jungen und Mädchen dürften dann noch an der Entscheidung für ein Konzept mitwirken. Wichtig ist für Unterricker, „dass wir immer versuchen etwas neues zu bringen“. Zunächst müsse deshalb ein Thema gefunden werden, das möglichst nichts mit Piraten oder Dschungel zu tun hat, da diese beiden Konzepte zuletzt in Ronnenberg umgesetzt worden sind.

Vom zuständigen Fachausschuss des Rates hat Unterrickers Team Anfang des Jahres noch einmal den Auftrag erhalten, bei der Gestaltung der Spielplätze auf naturnahe Materialien zu setzen. Diese Marschroute verfolgten die Planer der Verwaltung bei den zurückliegenden Maßnahmen am Tulpenweg und auf dem Ronnenberger Pausenhof der Grundschule sehr gewissenhaft. Und auch im Goldfeld ist dieses Kriterium bei der Gestaltung maßgeblich.

Indes wird der Spielplatz in dem Wohngebiet westlich der Bahnlinie in Ronnenberg der einzige sein, der in diesem Jahr komplett erneuert wird, auch wenn andere Spielfläche ebenfalls Defizite aufweisen. „Bedarf gibt es genügend“, stellt auch Unterricker fest. Deshalb sei die Stadtverwaltung auch fortlaufend dabei, einzelne Geräte zu ersetzen.

Von Uwe Kranz