Ihme-Roloven

Punkte markieren die liebsten Spielgeräte: In Ihme-Roloven haben Vertreterinnen der Ronnenberger Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Ortsrat sowie Eltern und Kindern über mögliche Umgestaltungsmaßnahmen für den Spielplatz in der Dorfmitte beraten. Rund 100.000 Euro will die Stadt investieren, um auf der rund 30 Jahre alten Freizeitanlage moderne Zonen für mehrere Altersgruppen einzurichten. Bei einer Ortsbesichtigung haben die Dorfbewohner jetzt unter anderem Punkte für ihre bevorzugten Geräte und Ausstattungen vergeben.

Nach etwa einer Stunde mit konstruktiven Vorschlägen und Anregungen zog Vanessa Seewöster vom Planungsteam der Verwaltung ein übergeordnetes Fazit: „Es ist wirklich besser, sich vor Ort von den Beteiligten persönlich die Meinungen anzuhören“, zeigte sich Seewöster mit den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung zufrieden.

Die Stadt hatte ein klareres Bild von den Wünschen der künftigen Nutzer erhalten: Demnach sprechen sich viele Eltern dafür aus, im künftigen Kinderbereich des Spielplatzes eine bisherige Doppelschaukel und eine Sechserwippe sowie die Sandspielzone nach Ausbesserungen zu erhalten – und nicht alle intakten Geräte komplett zu ersetzen. Ein Bereich für Jugendliche ab 14 Jahren soll auf Anregung des Ortsrates unter Einbezug einer bislang nicht berücksichtigten Fläche sogar größer werden als bislang geplant. So wird es möglich, die viel genutzte Tischtennisplatte ebenfalls zu erhalten und ein weiteres Element zu ergänzen.

Die Tischtennisplatte soll bleiben. Eine angrenzende Hecke und Steinplattenfläche sollen stellenweise weichen. Quelle: Ingo Rodriguez

Was für den offenen Dialog einer Bürgerbeteiligung spricht: Zu diesem Urteil waren alle Beteiligten gekommen, bevor die Kinder an Bildern von möglichen neuen Spielgeräten auch nur einen einzigen der roten Wunschpunkte geklebt hatten. Erst zum Ende dieser Aktion hatte sich auch noch herauskristallisiert: Auf der Fläche für Kinder sollen außer den zu erhaltenden Geräten und einer fest eingeplanten Kletteranlage mit Rutsche auch noch ein Sandspielgerät und eine Balancierstrecke oder ein Karussell installiert werden.

Auf Grundlage dieser Informationen sei es nun möglich, auch ein mögliches Versetzen der alten Elemente einzuplanen, sagte Andrea Unterricker, Leiterin des städtischen Teams Ökologie und Klimaschutz. Das Klebepunktverfahren hatte die Stadt initiiert, weil auf dem Gelände nur für eine begrenzte Anzahl von Geräten Platz zur Verfügung steht.

Vertreterinnen der Stadtverwaltung (links) sprechen mit Eltern und Kindern über mögliche Umgestaltungsmaßnahmen. Quelle: Ingo Rodriguez

Jugendliche sollen noch einmal direkt befragt werden

Die künftige Nutzfläche für Jugendliche hat sich unerwartet vergrößert. Auf Anregung des Ortsrates sollen an der Tischtennisplatte Teile einer Heckenbepflanzung entfernt und eine kaum genutzte Steinplattenfläche einbezogen werden. Weil zum Ortstermin keine Dorfbewohner im Alter von 14 bis 18 Jahren gekommen waren, soll diese Zielgruppe über das neue Jugendparlament und den SV Ihme-Roloven noch einmal im Klebepunktverfahren befragt werden: Soll zusätzlich zur Tischtennisplatte ein überdachter Unterstand, eine Hängematte oder ein Fitnessgerät aufgebaut werden?

Nach der Klebepunktaktion ist ein Turn-Reck (unten) als mögliche Anschaffung ausgeschieden. Quelle: Ingo Rodriguez

Nach einer ersten Beteiligungsphase mit etwa 20 Online-Beiträgen steht fest, dass es künftig einen generationsübergreifend nutzbaren Picknickbereich mit Sitzmöglichkeiten geben wird. Außerdem versicherte die Stadt, einen aus Sicht der Dorfbewohner fehlplatzierten Jungbaum zu versetzen. Der Sportverein sagte die Nutzung des Vereinsgeländes als Bolzplatz außerhalb des Trainings- und Spielbetriebes zu. Dagegen scheidet aus Sicht der Stadt eine solarbetriebene Sitzbank mit kostenlosem Internetzugang für den künftigen Spielplatz wegen zu hoher Anschaffungs- und Unterhaltungskosten aus.

„Wenn der Rat der Stadt und die Region den Haushalt genehmigen, kann im nächsten Jahr mit den Entwurfsplanungen begonnen werden“, sagte Teamleiterin Unterricker. Bis dahin sei die Stadt für Anregungen offen.

Von Ingo Rodriguez