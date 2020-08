Ronnenberg

Kay Jöskowiak kommt aus einer politisch aktiven Familie. „Bei uns am Küchentisch war das immer Thema“, erinnert er sich. Er selbst sei lange Zeit in der Ronnenberger Kommunalpolitik unterwegs gewesen, sein Vater schon vor ihm. Inzwischen sei auch ein Teil seiner Arbeit im Gesamtpersonalrat der Region Hannover politisch geprägt.

„Ich habe immer ein Ohr für die Belegschaft gehabt“

Der 44-Jährige hatte 1994, damals noch beim Landkreis Hannover, eine Ausbildung gemacht und dort im Anschluss einige „Ämter durchlaufen“, wie er sagt, bis er zuletzt im IT-Bereich bei der Zulassungsbehörde in Ronnenberg tätig war. Dort sei er der Vertrauensmann gewesen. „Ich habe also immer ein Ohr an der Belegschaft gehabt“, meint er. Seine Aufgaben waren es, zu vermitteln, Konflikte zu begleiten und möglichst faire Lösungen für alle Beteiligten zu finden.

Anzeige

Dann sei eines Tages jemand vom Gesamtpersonalrat auf ihn zugekommen und habe gefragt, ob er Interesse habe, dort mitzuarbeiten. Bis dahin hatte er sich mit dem Thema kaum auseinandergesetzt. Durch die Anfrage sei aber sein Interesse geweckt worden. „Dort werden auf 2700 Mitarbeiter bei der Region zweieinhalb Stellen für den Gesamtpersonalrat freigestellt“, berichtet Jöskowiak. Seit mehr als vier Jahren ist er nun einer davon – und im Mai wurde er gar für weitere vier Jahre gewählt.

Weitere NP+ Artikel

Jobwechsel war „heftige Umstellung“

Was genau das für seinen Arbeitsalltag bedeute, sei gar nicht so leicht zu erklären. Im Großen und Ganzen bestehe seine Aufgabe darin, die Interessen der bei der Region angestellten Menschen gegenüber der Verwaltungsleitung zu vertreten. „So ähnlich, wie ein Betriebsrat das in der Privatwirtschaft tut. Auf jeden Fall war es eine heftige Umstellung“, berichtet der Ronnenberger. „Ich wusste, dass ich damit noch mal etwas ganz neues lernen muss. Aber ich hatte Lust dazu“, erinnert er sich.

Ein Gebiet so groß wie das Saarland

Das Gebiet, das er ihm Rahmen seiner Tätigkeit betreut, sei in etwa so groß wie das Saarland, sagt der 44-Jährige. „Das reicht von Neustadt bis Springe und von Burgdorf bis Steinhude“, erzählt er. Da er häufig präsent sein müsse, um sich einen Eindruck von den Situationen vor Ort zu verschaffen, sei er demnach recht viel unterwegs. Und tatsächlich sei das Arbeitsspektrum so breit gefächert, dass er sich zunächst einiges an Wissen aneignen musste. Die Themen fingen an bei Dienstvereinbarungen, reichten über das Gesundheitsmanagement bis hin zum Datenschutz für die Angestellten.

Aktuell beschäftigen Jöskowiak besonders die durch die Corona-Krise in den Fokus gerückten Themen, wie er berichtet. Dazu gehörten etwa flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten und auch der Ausbau der Digitalisierung. Diese bereite ihm aber mitunter Sorge, sagt der Personalrat.

Datenschutz ist Jöskowiak besonders wichtig

Immer mehr Menschen verlören aufgrund der fortschreitenden Technologien ihre Jobs und müssten im besten Fall irgendwo anders untergebracht werden, erläutert Jöskowiak. Aber – und auch davon ist er überzeugt – das sei nun einmal unvermeidbar. Veränderungen sollte man bestmöglich mitgestalten, anstatt sie unter den Teppich zu kehren, findet der Personalrat. Sätze wie „Das haben wir schon immer so gemacht“ oder „Das ist halt so“ seien dabei extrem kontraproduktiv.

Weiterhin ist für den 44-Jährigen das Thema Datenschutz wichtig. „Ich setze mich dafür ein, dass den Mitarbeitern auch ein wenig Vertrauen entgegengebracht wird“, erklärt er. Es sei nicht wichtig, ob jemand von 8 bis 17 Uhr arbeite, sondern dass er oder sie die Arbeit erledige.

Verwaltung hat laut Jöskowiak gute Arbeit geleistet

Und alles in allem, räumt Kay Jöskowiak ein, dass die Verwaltung in den vergangenen Monaten einen ziemlich guten Job gemacht habe. Es sei recht unbürokratisch für viele Angestellte möglich gewesen, die Zeiten anzupassen, von zuhause aus tätig zu sein und somit in vielen Fällen Arbeit und Privatleben unter erschwerten Bedingungen trotzdem unter einen Hut zu bekommen.

Und genau an der Stelle sieht er einen wichtigen Punkt in seinem Beruf. Denn obgleich Veränderung und das Streben nach Verbesserungen stets an erster Stelle stünden, sei es auch hin und wieder in Ordnung und sogar wichtig, eine effiziente Zusammenarbeit und gute Arbeitsbedingungen als solche anzuerkennen. „Immer nur dagegen sein, ist auch nicht die beste Idee.“

Von Janna Silinger