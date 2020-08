Ronnenberg

Kabarettist Matthias Brodowy ist zufrieden. Endlich konnte er seine ursprünglich für den März geplanten Auftritte in der Lütt Jever Scheune in Ronnenberg nachholen. Anders, als eigentlich geplant, stand er am Wochenende viermal statt nur zweimal auf der Bühne – am Freitag und Sonnabend jeweils um 17 und um 20 Uhr. „Wir hätten sonst Probleme mit den Abstandsregeln bekommen“, erklärt Gastronom Henrik Walde.

Weil alle Karten für die März-Auftritte verkauft worden waren, musste eine Lösung gefunden werden. Und im Großen und Ganzen habe das gut geklappt, berichtet Walde. Auch für Brodowy war es kein Problem, zweimal hintereinander aufzutreten. „Ich bin das gewohnt. Ich könnte das auch viermal machen“, sagt er lachend. Er müsse sich nur immer wieder verdeutlichen, dass neues Publikum vor ihm sitzt, sonst könne es zu einem Déjà-vu-Effekt kommen. „Ich denke dann, das hast du denen doch eben schon erzählt“, erklärt der Kabarettist.

Anzeige

Das rund 80-minütige Programm war eigentlich bereits im Februar fertig, wegen des Shutdowns habe er jedoch noch ein wenig daran herumgeschraubt, zumal für ihn aktuelle politische Themen eine Rolle spielten. Ansonsten versuche er in erster Linie, unterhaltsam zu sein, mal ernst, mal philosophisch, mal lustig. Er singt, er erzählt, und derzeit liest er auch den ein oder anderen Text vor. „Ich spreche immer frei. Aber wenn man was Geschriebenes vorträgt, kann man wirklich literarisch arbeiten“, erklärt er dieses neue Element.

Weitere NP+ Artikel

Die Menschen „lechzen nach Kultur“

Das Publikum sei begeistert gewesen, sagt Walde. Damit sei auch zu rechnen gewesen. Bereits seit sieben oder acht Jahren lade er Brodowy nach Ronnenberg ein – und es sei immer ausverkauft. „Ich mach das übrigens nicht nur deswegen“, erzählt der Gastronom. Er sei auch persönlich ein riesengroßer Fan des Kabarettisten. Und wer wisse schon, wann er das nächste Mal die Gelegenheit habe, ihn zu sehen. „Wenn weiterhin so viele Leute in Risikogebiete fliegen und die Zahlen nach oben gehen, haben wir vielleicht bald den nächsten Lockdown“, sagt er. Dann gehe es um die Existenz.

Ähnliche Sorgen macht sich auch Brodowy. „Das wird spannend, wenn der Winter kommt“, sagt er. Der erste Lockdown sei schlimm gewesen. Das einzige Positive für ihn: „Ich bin vorher echt rotiert, jetzt versuche ich immer drei Tage in der Woche frei zu haben.“ In der Krise habe er gelernt, dass es auch mal wichtig sei, zur Ruhe zu kommen. Dennoch wäre es katastrophal, wenn erneut alles dichtgemacht würde.

Doch jetzt hoffen sowohl Walde als auch Brodowy zunächst einmal auf noch möglichst viele Tage mit gutem Wetter und einer Menge Kulturveranstaltungen im Freien. „Die Leute lechzen danach“, sagt der Kabarettist.

Von Janna Silinger