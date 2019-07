Ronnenberg

Sobald in seinem Kopf eine Idee entsteht, läuft Thomas Karl in den Keller und schnappt sich die Gitarre. In seinem Haus in Bennigsen hat der 46-Jährige jüngst ein Tonstudio eingerichtet.

Karl arbeitet hauptberuflich als Hausmeister an der Grundschule und an der Kooperativen Gesamtschule in Ronnenberg. Nach...