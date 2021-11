Empelde

Seit mehr als 30 Jahren bietet die Jugendwerkstatt Roter Faden in Empelde jungen Menschen ohne Schulabschluss oder Berufsausbildung völlig neue Perspektiven, um einen Einstieg in das Berufsleben zu finden.

Die berufsvorbereitenden Maßnahmen wie Bewerbungstraining und praktische Tätigkeiten in den Bereichen Hauswirtschaft, Verkauf, Handwerk und Gastronomie haben schon unzähligen zuvor arbeitssuchenden jungen Erwachsenen zu einem festen Job verholfen. Wegen der Folgen der Corona-Pandemie bleiben jedoch zurzeit viele der verfügbaren Teilnahmeplätze unbesetzt. Die Jugendwerkstatt startet deshalb eine Werbeoffensive: Ein Kurzfilm soll vor allem in den sozialen Netzwerken bei jungen Menschen Interesse an dem Projekt wecken.

Pandemie sorgt für weniger Teilnehmer

„Von den 19 möglichen Projektplätzen sind bei uns zurzeit nur sieben besetzt“, beschreibt die Leiterin der Jugendwerkstatt, Petra Staade, die Situation. Es falle schwer, die frei werdenden Plätze neu zu besetzen. „Normalerweise kommen etwa 95 Prozent unserer Teilnehmer über Zuweisungen des Jobcenters zu uns“, beschreibt Staade das gängige Verfahren.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beschränkungen würden die persönlichen Kontakte und Vermittlungsgespräche mit den Mitarbeitern des Jobcenters von vielen jungen Menschen seltener genutzt. Zudem müssten Arbeitssuchende im Alter unter 25 Jahren seit einiger Zeit nicht mehr wie noch in der Vergangenheit mit einer Kürzung von Leistungen rechnen, wenn sie Vermittlungsangebote ausschlagen würden, berichtet Staade.

Kurzfilm soll Interesse wecken

Die Jugendwerkstatt hat sich aber kürzlich noch aus einem anderen Grund um die Produktion eines neuen Werbefilmes bemüht. Es sei davon auszugehen, dass es für junge Menschen der Zielgruppe – unter anderem auch zugewanderte Neubürger aus anderen Herkunftsländern – nicht attraktiv sei, bei ihrer Suche nach berufsqualifizierenden Maßnahmen lange Texte zu lesen. Unter den gewöhnlichen Erklärungen könnten sich viele junge Menschen oft wenig vorstellen. „Deshalb machen wir jetzt mit einem niedrigschwelligen und kurzweiligen Film in einfacher Sprache darauf aufmerksam, was die Jugendwerkstatt jungen Menschen bietet“, sagt Staade.

Der Clip richte sich vor allem an junge Frauen unter 27 Jahren, die eine berufliche Orientierung suchen. Er ist bereits auf der Internetseite der Jugendwerkstatt unter www.roter-faden.eu sowie auf der Internetplattform Youtube zu finden. Auch in sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook will die Jugendwerkstatt auf ihre Angebote aufmerksam machen.

Um das Projekt zu realisieren, hat der Rote Faden keine Mühen gescheut. „Wir haben uns bei der Hilfsorganisation Aktion Mensch mit unserer Idee beworben und Förderung erhalten“, sagt Staade. Anschließend habe eine beauftragte Werbeagentur einen etwa dreiminütigen Zeichentrickfilm produziert, der speziell auf die Angebote der Jugendwerkstatt in Empelde zugeschnitten sei. Begleitet wird die Werbeoffensive von Plakaten mit sogenannten QR-Codes, über die sich der Film mit einem Smartphone aufrufen lässt.

Auch Beratungen werden angeboten

Staade will mit der Werbeaktion außerdem erreichen, dass junge Menschen von weiteren Hilfsangeboten der Berufsvorbereitung in Empelde erfahren: Unter anderem werden schwangere Frauen und alleinerziehende Mütter zu Ämtern begleitet und erhalten Beratungen in verschiedenen Bereichen. Zum Abschluss der Maßnahme erhalten alle Teilnehmerinnen ein Zertifikat.

Die Jugendwerkstatt verweist auf die Erfolgsaussichten: „Wir hatten erst kürzlich unsere beste Vermittlungsquote“, sagt Staade. Ein Großteil der Teilnehmerinnen sei ins Berufsleben eingegliedert worden oder mache nun eine Ausbildung oder einen Anschlusssprachkurs.

Von der künftigen Auslastung der Teilnahmeplätze hängt die Zukunft der Einrichtung und der insgesamt sieben Mitarbeiter ab – darunter mehrheitlich Sozialpädagogen. Das Projekt werde über finanzielle Zuwendungen des Jobcenters und der N-Bank finanziert. „Pro Jahr wird über die nächste Förderperiode verhandelt“, sagt Staade. Bei einer schlechten Auslastung sei zu befürchten, dass Teilnahmeplätze und Geld für das wertvolle Angebot gekürzt würden.

Von Ingo Rodriguez