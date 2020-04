Jugendparlament bereitet online weitere Projekte vor

Ronnenberg

Das Ronnenberger Jugendparlament (Jupa) kann entsprechend der Kontaktsperre wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht physisch zusammenkommen. Da die jungen Bürgervertreter allerdings alle geübt darin sind, mit den modernen Medien umzugehen, hatte das Gremium jetzt auch keine Schwierigkeiten damit, die erste Onlinesitzung einzuberufen.

„Auch vorher ging unsere Arbeit trotz der Corona-Krise selbstverständlich weiter doch wir haben schnell gemerkt, dass uns der Austausch von Angesicht zu Angesicht gefehlt hat“, begründet Jugendbürgermeister Til Leander Schröder die Maßnahme. Offiziell ist die Onlinesitzung allerdings nicht. Trotzdem bietet sie dem Jupa einen Weg, weiter gemeinsam an den verschiedenen Projekten und Zielen für Ronnenberg zu arbeiten. „Besonders wichtig war es für uns in dieser besonderen Situation, Hilfstelefonnummern und Nachrichten zu sammeln und auf unserer Instagramseite jugendparlament. ronnenberg zu veröffentlichen“, erklärt Schröder. Das Jupa sah die die Gefahr, an einer Flut von Nachrichten unterzugehen.

Ein kleines Problem ergab sich zunächst aus der Frage, mit welchem Medium die inoffiziellen Videositzung abgehalten werden sollte. Der Einfachheit halber hätten sich die Mitglieder aber für Skype entschieden, so Schröder. „Wenn wir etwas Sensibles besprochen hätten, hätten wir uns vorher eine Empfehlung von der Stadtverwaltung eingeholt“, sagt Schröder. In diesem Fall habe der Datenschutz aber keine Rolle gespielt.

Der Jugendbürgermeister hat als Vorsitzender der Schülervertretung der Marie-Curie-Schule auch Erfahrungen mit dem Programm Zoom, über das er mit den anderen Vertretern des Schulgremiums korrespondiert. Die Empfehlung dazu sei aus dem Lehrerkollegium gekommen, sagt er.

Neue Projekte werden vorbereitet

Während der Onlinesitzung sei auch die langfristige Arbeit des Jupa vorbereitet worden, berichtet Schröder. „Wir haben viel über mögliche Projekte gesprochen und die Planung arbeitsteilig in Angriff genommen oder vertieft, um bei den nächsten Sitzungen wie gewohnt weiterarbeiten zu können“, sagt er. Außerdem freuen wir uns natürlich weiterhin über verschiedene Anregungen und versuchen auch aufkommende Fragen zu beantworten.

Konkrete Projekte konnte der Jugendbürgermeister noch nicht benennen. Das neu gewählte Gremium habe sich zunächst finden müssen. Vieles sei nun in der Findungsphase. „Wir wollen schon bald richtig gute Projekte für Ronnenberg auf den Weg bringen“, sagt Schröder. Helfen bei der gemeinsamen Arbeit soll auch ein gemeinsames Seminar der Jupa-Mitglieder. Mit dem Verein zur Förderung politischen Handelns in Hannover sei bereits ein Programm erarbeitet worden. Der angestrebte Termin im Mai oder Juni 2020 sei aber nicht zu halten, stellt er fest.

