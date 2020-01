Mit neuen, grünen Wänden entlang der Bahnstrecke in Ronnenberg und Weetzen sowie zusätzlichen Einbauten wie Lärmschutzfenstern in Wohngebäuden will der Bund vor allem die Nachtruhe der Anwohner fördern. Und lässt sich das rund 4,4 Millionen Euro kosten.