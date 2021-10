Empelde

Wer von Ronnenberg oder Gehrden aus ins Jobcenter möchte, musste bisher lange Wege in die Calenberger Neustadt in Hannover oder nach Barsinghausen auf sich nehmen. Das soll nun bald ein Ende haben. Am Donnerstag, 21. Oktober, ist die Eröffnung eines neuen Jobcenters mit 39 Beschäftigten in Empelde geplant. Die offizielle Eröffnung ist für den 27. Oktober terminiert. Das teilt der Sprecher für die Jobcenter in der Region Hannover, Lasko Werner, mit.

An dem weißen Gebäude an der Saturnstraße 8 – zuletzt firmierte hier die Deutsche Papier Vertriebs GmbH – hängt bereits das Schild des Jobcenters. Noch sind die Arbeiten nicht abgeschlossen. Derzeit pflastern Bauarbeiter noch den Platz vor dem Gebäude. Eigentlich hätte das Jobcenter bereits Anfang des Jahres eröffnet werden sollen. „Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Werner als Erklärung für die Verzögerung. Auch das Beratungsangebot des Jobcenters, was es seit Anfang 2019 in Ronnenberg gegeben hatte, sei wegen der Pandemie wieder eingestellt worden.

Moderner Service für die Kunden

Bereits im Jahr 2017 hatte Werner dieser Zeitung gegenüber festgestellt, dass ein Jobcenter in Ronnenberg „beschlossene Sache“ sei. Die Umsetzung erfolgte aber nicht so prompt, wie es sich der damalige Erste Stadtrat Torsten Kölle als Fachbereichsleiter für Soziales vorgestellt hatte. Darum vereinbarte die Stadt Ronnenberg nach Eröffnung des Sozialberatungszentrums an der Löwenberger Straße 24 mit dem Jobcenter, dass Mitarbeiter der Arbeitsvermittlung stundenweise dort Beratungen vornehmen. Das Sozialberatungszentrum wird die Ronnenberger bei Bedarf aber auch weiterhin im Umgang mit Ämtern und Formularen beraten.

Zwar mussten die Ronnenberger länger auf ihr Jobcenter warten, doch dafür bekommen sie nun ein modernes Gebäude. Das Jobcenter sei mit „einigen technischen Neuerungen“ ausgestattet, die es so in der Region Hannover bislang nicht gegeben habe, erzählt Werner. Neben WLAN und Computern mit Touchscreens gebe es ein Gerät, mit dem die Kundinnen und Kunden ihre Unterlagen selbstständig einscannen könnten. So würden die Dokumente der elektronischen Akte zugeführt werden, erläutert der Sprecher. Wer sich das Einscannen alleine nicht zutraue, bekäme selbstverständlich Unterstützung, fügt der Sprecher hinzu.

Das Amt in Empelde wird Werner zufolge für etwa 3300 Leistungsberechtigte zuständig sein. Um deren Belange zu bearbeiten, seien 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem neuen Jobcenter angestellt. Damit sei das Amt größer als etwa das Amt in Springe, aber kleiner als einige Niederlassungen in Hannover, erklärt Werner. Insgesamt ist die Arbeitslosenquote in der Stadt aber auch höher als in den meistern Kommunen der Region Hannover.

Die Lage des neuen Jobcenters ist indes kein Zufall oder eine weitere Begünstigung des größten Stadtteils, wie es aus dem namensgebenden Stadtteil bei solchen Anlässen nicht selten zu hören ist. Vielmehr öffnet die neue Einrichtung dort ihre Türen, wo in der Stadt die meisten Kunden für ein Jobcenter zu erwarten sind.

Von Thea Schmidt