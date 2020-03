Ihme-Roloven: Jeder Sechste ist Mitglied in der Feuerwehr

Ihme-Roloven

Fast jeder sechste Einwohner ist Mitglied der Ortsfeuerwehr in Ihme-Roloven. Das geht aus dem Jahresbericht von Ortsbrandmeister Holger Krause hervor. „Wenn wir in drei Jahren jeden vierten Einwohner bei uns begrüßen dürfen, wäre das für diesen Ort ein großartiges Ergebnis“, erklärte Krause anlässlich der Jahresversammlung der Brandschützer in dem Doppeldorf.

Die Zahl der Mitglieder stieg in den vergangenen drei Jahren um 16 Prozent. Wurden im Jahr 2016 noch 125 Mitglieder gezählt, waren es Ende vergangenen Jahres bereits 145. Die Zahl der Aktiven ist innerhalb der gleichen Zeitspanne von 30 auf 39 geklettert. Ein Großteil der neuen Aktiven entstammt allerdings nicht der Kinder- und Jugendfeuerwehr – es sind vor allem Quereinsteiger.

Übungstreffen sind wegen der Krise ausgesetzt

Das Einsatzgeschehen der Feuerwehr in Ihme-Roloven im vergangenen Jahr bleib überschaubar. Zu insgesamt zwölf Einsätzen wurden die Brandschützer gerufen, darunter waren fünf Einsätze zur technischen Hilfeleistung, drei Brandeinsätze sowie zwei Übungen und zwei Brandsicherheitswachdienste.

Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit in Ihme-Roloven. Unter der Leitung von Max Gryschka, Insa Baxmann und Nils Behnsen treffen sich 19 Kinder und Jugendliche jeden Mittwoch zum Feuerwehrdienst – diese Treffen sind derzeit allerdings wegen der Corona-Pandemie vorübergehend ausgesetzt.

Ehrungen für Mitglieder

Im Rahmen der Versammlung wurde Steffen Wagner zum Feuerwehrmann befördert. Der stellvertretende Ortsbrandmeister Detlef Behnsen ist jetzt 1. Hauptlöschmeister. Bei den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft setzte Hans-Hermann Fricke sen. Maßstäbe: Der Vater des Ortsbürgermeisters gehört der Ortswehr seit 70 Jahren an. Immerhin seit 40 Jahren ist Karsten Gabe dabei, ebenso lange musiziert Rickleff Elfert im über die Grenzen der Stadt hinaus bekannten Musikzug der Feuerwehr.

Von Uwe Kranz