Ronnenberg / Weetzen / Benthe

Videokonferenzen, Homeoffice, Streaming – viele Menschen sind inzwischen auf schnelles Internet angewiesen. Der Netzbetreiber Vodafone will in Ronnenberg nun für eine bessere Netzanbindung sorgen. Eine Fachfirma wird die Verteilerkästen in der Kernstadt mit einem Glasfaseranschluss versorgen. Zudem werden einige der Verstärkerpunkte neu errichtet.

Die Schächte dafür sollen in der Kernstadt in etwa fünf Wochen fertig sein. Im Anschluss muss noch die Verkabelung vorgenommen werden. Neben Ronnenberg sollen auch die Orte Weetzen und Benthe von neuen Kabeln profitieren. Insgesamt rechnet die Baufirma mit einer Bauzeit von zehn bis zwölf Wochen für das Ausheben der Schächte in den drei Ortschaften.

Hausanschlusskabel bleiben unverändert

Zwischen den Verteilerkästen und den Hausanschlüssen blieben zwar die alten Leitungen bestehen. Doch durch die verbesserte Anbindung der Verteilerkästen mittels Glasfaser teilten sich die angeschlossenen Haushalte in Zukunft eine größere Bandbreite, berichtet Vodafone-Mitarbeiter Sascha Hoffmann. Wichtig sei es, mit den Glasfaserkabeln so nah wie möglich an die Kunden heranzukommen. Dank neu errichteter Anlagen reduziere sich mancherorts auch die Zahl der Kunden pro Verstärkerpunkt.

Bereits jetzt seien einige der bestehenden Kästen an das Glasfasernetz angeschlossen. Andere wiederum seien von der Maßnahme ausgenommen. Wenn nur sehr wenige Kunden an einen Verteilerkasten angeschlossen seien, würden die alten Kabel reichen, erklärt Hoffmann.

Bohrer frisst sich unter der Straße durch

Dank eines speziellen Bauverfahrens ist es nicht notwendig, die Straße auf dem gesamten Weg, über den das Kabel verlegt werden soll, aufzureißen. Die Bohrtechnikfirma Friesack setzt das sogenannte horizontale Spülbohrverfahren ein, bei dem sich eine Bohranlage unter der Straße vorwärts frisst. So können Straßensperrungen vermieden werden. Nur gelegentlich müssen Schächte ausgehoben werden, von wo die Bohrungen durchgeführt werden können.

Lesen Sie auch Schnelles Internet: Vodafone verspricht sehr hohe Geschwindigkeiten

Damit das Erdreich richtig abfließen könne, werde bei der genutzten Technik eine Art Tonmehl eingeleitet, erklärt Bauarbeiter Mario Groß. Der Abraum, den die Anlage aushebt, werde durch eine andere Firma auf Schadstoffe untersucht und entsprechend entsorgt.

Vodafone investiert mehrere Hunderttausend Euro

Für Vodafone ist die Baumaßnahme eine gewichtige Investition, mehrere Hunderttausend Euro habe das Unternehmen für die Erneuerungen im Stadtgebiet vorgesehen. Seit Beginn der Pandemie habe das Interesse an Onlinediensten etwa für Videokonferenzen oder Homeoffice zugenommen, berichtet Dirk Ebrecht von Vodafone. „Das Thema Digitalisierung ist jetzt in aller Munde.“

Bei seinem Arbeitgeber sei dank dieser Technologien die Anzahl der Dienstreisen deutlich zurückgegangen. Somit könne Digitalisierung auch zum Umweltschutz beitragen, meint Ebrecht. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Ronnenberg habe gut geklappt, lobt er. Am Ende hätten Stadt und Unternehmen das gleiche Ziel: die Bevölkerung mit schnellem Internet zu versorgen.

Von Finn Bachmann