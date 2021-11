Ronnenberg

Das Thermometer zeigt in Richtung der Ofenöffnung. „400 Grad“, stellt Nick fest. Beste Voraussetzungen, um die erste selbst gemachte Pizza hineinzuschieben. Gespannt schaut Amelie zu, wie Ronnenbergs neuer Stadtjugendpfleger Christian Hornig ihre Kreation in die heiße Höhle schiebt. Der Ofen gehört zu den neuesten Errungenschaften des Jugendzentrums (JuZ) in Empelde und erweitert die Möglichkeiten im Angebot des Ferienpasses.

„Wir hatten wahnsinnig viele Anmeldungen“

„Wir hatten auch diesmal wahnsinnig viele Anmeldungen“, stellt Hornigs Kollegin Silke Knobloch fest. Im inneren der Einrichtung berät sie die Kinder beim Ausrollen des Teigs und bei der Gestaltung des Belages. Nach einer Zurückhaltung wegen der Corona-Pandemie seien die Zahlen jetzt wieder steigend, berichtet sie. „Das Interesse an den Angeboten wächst.“

Für die Stadtjugendpflege bedeutet dies aber auch, dass viele Kinder eine Absage erhalten. Denn: Ob es ein Ausflug zur Sommerrodelbahn, ins Trampolinland Superfly, in den Kletterpark oder einfach das Pizzabacken ist – die Hygienevorschriften erfordern es immer noch, dass die möglichen Teilnehmerzahlen geringer sind als vor der Pandemie. Zu den Dauerbrennern zählt sie vor allem das „Actionpainting“, bei dem die Kinder mit Farben nach Herzenslust kleckern und klecksen können. „Damit könnten wir die ganzen Ferien füllen“, sagt Knobloch.

Auch ältere Jungen und Mädchen sollen angesprochen werden

In diesen Herbstferien versuchten die städtischen Mitarbeiter noch mehr, auch ältere Mädchen und Jungen mit dem Ferienpass-Angebot anzusprechen. Dazu sei eigens ein Plakat entwickelt worden, um Jugendliche zu interessieren, erklärt Hornig. Darauf sei die Ansprache der Altersgruppe angepasst worden. Das sei natürlich nur ein Anfang, räumt er ein. Der erste Schritt sei, erst einmal ein Angebot zu machen. Dazu gehörte diesmal auch ein Soccer-Court mit Rundumbande, der eine Woche lang im Garten des Juz aufgestellt und von fußballbegeisterten Jugendlichen umlagert wurde.

Doch auch die Arbeit mit Kindern sei für die spätere Jugendarbeit wichtig. „Wenn man sich schon kennt, ist es beim Wiedersehen auf der Straße ein ganz anderer ,Schnack‘“, stellt Hornig fest. In Zukunft sei für ihn auch die Zusammenarbeit mit den Schulen und dem Jugendparlament wichtig, um einen besseren Kontakt zur Altersgruppe über 14 Jahren zu bekommen.

Der Soccer-Court im Garten des Juz erfreut sich eine Woche lang großer Beliebtheit. Quelle: privat

Lenis Pizza ist in der Zwischenzeit im Ofen reichlich aufgegangen. „Das sieht ja aus wie ein riesen Marshmallow“, sagt sie lachend. Aber nicht nur bei der Zusammenstellung der Auflagen sind die Kinder kreativ. Wenig später überrascht Leni die Jugendarbeiter mit einer ungewöhnlichen Idee: In den Rand ihres Backwerks hat sie Kochschinken eingerollt – damit er nicht so trocken ist. Wenn Kreativität und Hunger nicht in gleichem Maße ausgeprägt sind, können die Kinder die Ergebnisse des Nachmittags auch mit nach Hause nehmen. „Dafür haben wir extra Kartons besorgt“, sagt Hornig.

Als er Amelies Pizza aus dem Ofen zieht, kontrolliert Nick wieder die Temperatur. „Die Pizza hat 120 Grad. Das ist in Ordnung“, urteilt er. An seinem Rand hat der runde Teig im Inneren des Gasbrenners ein paar schwarze Stellen bekommen. „Das ist normal“, stellt Hornig fest und schiebt die nächste Pizza in die heiße Röhre.

Von Uwe Kranz