Brieffreundschaft mit Folgen: Ingrid und Siegfried Thiemig feiern ihren 70. Hochzeitstag

Die Gnadenhochzeit ist ein seltenes Fest. 70 Jahre müssen Eheleute dafür verheiratet sein. Ingrid und Siegfried Thiemig aus Empelde sind über diesen langen Zeitraum treu geblieben und hatten deshalb am Dienstag allen Grund zum Feiern. „In der Region kommt das extrem selten vor“, sagte Gratulantin Petra Rudszuck, stellvertretende Regionspräsidentin. Sie war zusammen mit dem stellvertretenden Ronnenberger Bürgermeister Hans-Heinrich Hüper zu den Jubilaren gereist.

Aus Brieffreundschaft wurde mehr

Rudszuck überreichte einen Präsentkorb und wollte natürlich wissen, wie sich das Paar kennengelernt hat. Aus heutiger Sicht würde man sagen: Das war wie Datingseite im Internet – man schreibt einer fremden Person, nur damals noch offline. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs, als die Alliierten in der Normandie gelandet waren und die deutschen Truppen zurückdrängten, war Thiemig in französische Gefangenschaft geraten. Damit es für die Inhaftierten ein wenig Abwechslung und Kontakte mit der Heimat gab, wurden von Deutschland aus nach Kriegsende Briefe verschickt.

Absender waren anonym

Die Absender waren anonym, prinzipiell hätte Siegfried Thiemig auch von jeder anderen Person einen Brief bekommen können. Er erhielt aber die Schriften von Ingrid Kowitz, die aus Danzig stammt und nach dem Krieg nach Empelde geflüchtet war. „Wir haben uns dann ein paar Mal geschrieben. Den ersten Brief gab es 1947, im November 1948 haben wir uns dann zum ersten Mal getroffen“, erinnert sich Siegfried Thiemig.

Dieses alte Bild zeigt die Hochzeit am 17. September 1949. Quelle: Stephan Hartung

Der Rest ist Geschichte. Am 17. September 1949 läuteten die Hochzeitsglocken, an der anschließenden Feier nahmen 65 Personen teil. „Es ging bis morgens um 5 Uhr“, erinnert sich der heute 92-Jährige und lacht.„Das Brautkleid habe ich mir von meiner Cousine geliehen. Es war eben eine schlechte Zeit“, erinnert sich die mittlerweile 90 Jahre alte Ingrid Thiemig.

Miete kostete 30 Mark

Die jungen Eheleute wohnten zunächst in Empelde auf engstem Raum, kurz danach ging es in der Ortschaft in eine Zwei-Zimmer-Wohnung. „Dafür haben wir 30 Mark Miete bezahlt“, sagt Siegfried Thiemig – nicht das einzige Mal, dass er sich an frühere Ereignisse und Zeiträume noch genau erinnern kann. Weitere Beispiele: „Ich habe 39 Jahre Fußball gespielt, im März leben wir 20 Jahre in unserer aktuellen Wohnung, und 55 Jahre war ich in der Empelder Feuerwehr.“ Dort spielte er zudem in der Kapelle mit, sorgte am Schlagzeug für den richtigen Rhythmus.

Ehepaar ging oft zum Tanztreff

Zusammen sind die Thiemigs, die drei Kinder und vier Enkelkinder haben, gern gemeinsam zum Tanztreff gegangen. In Badenstedt fand regelmäßig in einem Landhaus eine entsprechende Veranstaltung statt. „Dorthin sind wir immer zu Fuß gelaufen. Einmal haben wie den Pfarrer entdeckt – er lag besoffen im Straßengraben“, erinnert sich Siegfried Thiemig, der aus der Nähe von Leipzig stammt und beruflich als Versicherungskaufmann bei einer Krankenkasse tätig war.

Klare Meinung zu Hannover 96 : „Alles Flaschen“

Noch heute verfolgt er interessiert Politik, Wirtschaft und vor allem Sport. „Ich schaue gern die Bundesliga-Konferenz.“ Natürlich drückt er auch Hannover 96 die Daumen, zuletzt ist die Leidenschaft aber ein wenig erloschen. „Die haben so viele Leute gekauft, am Ende sind es aber doch alles nur Flaschen.“

Von Stephan Hartung