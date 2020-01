Inge Marion Petersen zeigt Zeichnungen auf dem Kirchhügel

Ronnenberg

In der Reihe „Kunst auf dem Kirchenhügel“ ist derzeit die Ausstellung „Terra Incognita“ von Inge Marion Petersen zu sehen. Noch bis Sonntag, 15. März, stellt die hannoversche Künstlerin Farbstiftzeichnungen im Gemeindehaus der Michaelisgemeinde und im Kirchenkreisamt aus.

„Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit den nahezu unerforschten Zwischenwelten, der Terra Incognita und ihren hybriden Lebensformen“, sagt Petersen. „Die Hybriden bestehen meist aus vegetabilen als auch aus tierischen Organismen, die dem Betrachter auf den ersten Blick durch ihr Detailreichtum real erscheinen, aber in Wirklichkeit unsere konditionierte Realität nur infrage stellen.“ Gleichzeitig werde die Wahrnehmung durch das Aufwachsen in einem Kulturkreis und in der Erziehung geprägt, sagt die Künstlerin und lädt die Betrachterinnen und Betrachter ihrer Farbstiftzeichungen ein, selbst auf Entdeckungsreise ihrer „Terra Incognita“ zu gehen.

Erst die Distanz eröffnet den Blick auf die Farbtöne

Die Hell- und Dunkelwerte und die unterschiedlichen Farbtöne in den Zeichnungen entstehen durch unendlich viele übereinander liegende Schraffuren. Die endgültigen Farben, die auf den Farbstiftzeichnungen zu sehen sind, entstehen durch die vielen Strichlagen in den unterschiedlichen Farbtönen, die meist erst mit einer räumlichen Distanz im Auge des Betrachters wahrgenommen werden können.

Der Ausstellungsteil im Kirchenkreisamt ist werktags während der Öffnungszeiten bis etwa 16 Uhr zugänglich und im Gemeindehaus während der Veranstaltungen, auch sonntags zur Winterkirche von 10.30 Uhr an oder nach Vereinbarung mit dem Pfarrbüro unter Telefon (05109) 519547 oder mit Uwe Ahrens, Telefon (0171) 8360605 und E-Mail uwe-ahrens@t-online.de. Am Sonntag, 16. Februar, lädt der Arbeitskreis „Kunst auf dem Kirchenhügel“ um 10.30 Uhr zu einem Kunstgottesdienst in den Gemeindesaal ein. Die Künstlerin wird zu einem Gespräch im Anschluss an den Gottesdienst zur Verfügung stehen.

Von Uwe Kranz