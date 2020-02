Improvisationstheater mit der 5ten Dimension in Benthe

Benthe

Es herrscht Krieg auf der Bühne: Zwei Gruppen kämpfen um die Gunst des Publikums – gewonnen haben diejenigen, die die Lachmuskeln der Zuschauer am meisten beanspruchen. Am Sonnabend, 29. Februar, ist Die 5te Dimension, eine Improvisationstheatergruppe aus Hannover, zu Gast im Café benthe.mitte.

Am Anfang jeder Szene steht eine Vorgabe aus dem Publikum. Das kann ein Ort, ein Beruf, eine Tätigkeit, ein Gefühl oder eine andere Anweisung sein. Per Zuruf können die Zuschauer der Moderatorin ihre Stichworte zurufen. Der außergewöhnlichste, fantasievollste oder ausgefallenste Einfall wird dann zur Vorgabe des Abends gekürt, und für den glücklichen Gast gibt es sogar ein kleines Präsent. „Jolly-Joker“, „Die Gurke stirbt zuletzt“ oder „Nudeln“ wurden bereits prämiert.

Schauspieler überraschen das Publikum

Steht die Vorgabe fest, haben die Schauspieler nur wenige Sekunden Zeit, diese in ihrem Spiel umzusetzen. Die Darsteller entwickeln auf der Bühne aus ihrer Fantasie heraus einzigartige und spontane Szenen. Diese können witzig, dramatisch, oder auch einfach nur schräg sein. Weil der Ausgang zu Beginn noch völlig offen ist, überraschen die Schauspieler nicht nur das Publikum, sondern auch immer wieder sich selbst. Jeder Abend ist somit einzigartig. Eine exakte Wiederholung kann es nicht geben.

Für den Abend in Benthe hat sich das Theater eine besondere Form der Improvisation einfallen lassen, denn die Darsteller teilen sich in zwei Gruppen auf. Am Ende stimmt das Publikum darüber ab, welche Gruppe am meisten überzeugt hat – maßgeblich ist hier meist der Spaßfaktor beim Zuschauen. Acht Hobbyschauspieler unterschiedlichen Alters und mit den verschiedensten Hintergründen gehören zur 5ten Dimension, die mittlerweile seit 20 Jahren besteht.

Reservierungen werden empfohlen

Das Improvisationstheater Die 5te Dimension gastiert am Sonnabend, 29. Februar, um 20 Uhr im Café benthe.mitte, Am Steinweg 18. Die Veranstalter empfehlen eine Reservierung – diese sind entweder während der Öffnungszeiten im Café, telefonisch unter (05108) 9135249 oder per E-Mail an kontakt@ benthe.mitte.de möglich. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind gern gesehen.

Von Elena Everding