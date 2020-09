Ihme-Roloven

Im Streit um die Entwicklung eines großen Baugebiets in der Dorfmitte von Ihme-Roloven ist weiterhin keine Lösung in Sicht. Denn der angekündigte Vermittlungsversuch des Bauausschuss-Vorsitzenden Jörg Garbe ( CDU), zwischen den Parteien zu vermitteln, kam gar nicht erst zustande – weil der Ausschuss sich am Mittwoch nicht wie geplant mit diesem Thema beschäftigte. Vielmehr wurde der Antrag des Ortsrates an die Kommission zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) verwiesen.

Weiterer beachtlicher Zeitverlust zu befürchten

Damit droht ein weiterer beachtlicher Zeitverlust für bauwillige Familien. Knackpunkt ist das sogenannte Dreijahresmaßnahmenprogramm der Stadt zum ISEK aus dem Jahr 2017, in dem die vom Ortsrat beantragte Fläche an der Hiddestorfer Straße nicht aufgeführt ist. Dessen Beschluss könne der Bauausschuss nicht aufheben, begründeten die Fraktionen der SPD und der Grünen die Entscheidung, sich nicht mit dem Antrag der CDU aus Ihme-Roloven beschäftigen zu wollen.

Die Sache habe Strahlkraft über das Dorf hinaus. Die Auswirkungen auf die gesamte Infrastruktur der Stadt müsse betrachtet werden. Und das sei Sache der ISEK-Kommission, stellte Fabian Hüper ( SPD) fest. Dieser Sichtweise schlossen sich die Grünen im Groben an.

Bürgermeisterin Stephanie Harms ( CDU) äußerte sich positiv über die grundsätzliche Haltung der Ausschussmitglieder. „Ich finde es gut, dass die Politik endlich begriffen hat, dass es ohne die nötige Infrastruktur nicht geht“, sagte sie. Im konkreten Fall verstehe sie den Verweis in die ISEK-Kommission aber nicht. Im Bezug auf Ihme-Roloven hätten die zuständigen Fachbereichsleiter stets betont, dass die Voraussetzungen für eine Umsetzung eines Baugebietes gegeben seien. Erst in einer Ortsratssitzung im Juli 2020 sei Torsten Kölle (Bildung) davon abgewichen.

Warnung vor größerem Baugebiet

Kölle hatte seinerzeit vor dem Hintergrund, dass nicht das kleine Gebiet an der Hohefeldstraße, sondern eher das mehr als doppelt so große an der Hiddestorfer Straße umgesetzt werden könnte, davor gewarnt, dass dann Kitas und die Grundschule in Weetzen überfordert werden könnten.

Der krankheitsbedingte Ausfall seines Kollegen Wolfgang Zehler (Stadtplanung) und die Corona-Bedingungen hätten laut Harms zudem dazu geführt, dass die eigentlich fällige Fortschreibung des ISEK-Dreijahresprogramms im Sommer 2020 noch nicht erfolgt sei. Auch andere Interessenten größerer Bauanfragen müsse die Verwaltung deshalb vertrösten, bis sie in das Programm aufgenommen werden können.

Eigentlich gebe es aufgrund dieser Entwicklung derzeit kein gültiges Dreijahresprogramm, schildert die Bürgermeisterin ihre Sichtweise. Eine andere könnte aber sein, dass das alte Programm seine Gültigkeit behält, bis ein neues beschlossen wird. Letztlich, räumt Harms ein, sei das Programm auch noch nicht vollständig abgearbeitet. Einen neuen Entwurf stellte sie jetzt für das Frühjahr 2021 in Aussicht.

Ob nun auch die Bauplanungen in Ihme-Roloven so lange warten müssen, könnten die Beratungen der ISEK-Kommission ergeben, für deren Zusammenkommen allerdings zunächst extra ein Termin vereinbart werden muss.

Baulücken rücken weiter in den Fokus

Bereits im letzten Dreijahresprogramm waren Baugebiete wegen fehlender Infrastruktur zurückgestellt worden. In Empelde dürfte wegen des laufenden Neubaus der Grundschule im nächsten Programm beispielsweise die Fläche Nenndorfer Straße/Hansastraße wieder an Dringlichkeit gewinnen. In Weetzen plant die Stadt einen weiteren Kita-Bau, sobald das Areal der früheren Zuckerfabrik bebaut wird. Die Grundschule im Ort soll bis 2025 ausgebaut werden. Spätestens dann dürfte das Neubaugebiet an der Hiddestorfer Straße im benachbarten Ihme-Roloven für die Infrastruktur kein Problem mehr sein.

Das nächste reife Baugebiet dürfte indes das Mischgebiet Ronnenberg Nordost werden, für dass die Ratspolitiker am Mittwoch erst eine neue Planung des Investors vorgelegt bekommen haben. In der Zwischenzeit erhält die Nutzung von Baulücken im Stadtgebiet für Bauwillige zunehmende Bedeutung.

Von Uwe Kranz