Ihme-Roloven

Mehrere Anwohner der Hohefeldstraße in Ihme-Roloven haben sich an der Rettung eines Rehkitzes beteiligt. Das Jungtier war offenbar von einem Hund verletzt und von seinem Muttertier verlassen worden. Die Folgen für das Wildtier zeigen, wie wichtig es für die Tierwelt ist, dass Hundehalter sich – gerade auch im ländlichen Raum – an die Leinenpflicht während der Brut- und Setzzeit zuhalten und ihre Vierbeiner auch in den nächsten Wochen nicht von der Leine lassen.

In dem aktuellen Fall war es das Kitz selbst, das die Anwohner der Hohefeldstraße auf sich aufmerksam gemacht hatte. Lautstark nach seiner Mutter rufend lag es auf einem schmalen Weg zwischen zwei Häusern in Ortsrandlage von Ihme-Roloven. Als sich die Ricke auch nach längerer Zeit nicht zeigte, obwohl das Kitz ununterbrochen fiepte, informierten die Anwohner den örtlichen Jagdpächter.

Anzeige

Hundebiss an Rehkitz in Tierklinik diagnostiziert

„Uns war klar, dass wir ein gesundes Kitz auf keinen Fall anfassen dürfen, da die Ricke es dann nicht mehr annimmt“, sagte eine Anwohnerin. Der kurz darauf eintreffende Jagdpächter Heinrich-Ludwig Dortmund beförderte das Kitz in das unmittelbar angrenzende Feld, in der Hoffnung, die Ricke würde es von dort abholen.

Weitere NP+ Artikel

Als sich aber auch an dieser Stelle nach ausreichender Wartezeit keine Ricke zeigen wollte, nahmen die Anwesenden das Kitz noch einmal genauer in Augenschein und stellten eine Wunde mit Madenbefall im Oberkiefer des Wildtieres fest. In Abstimmung mit dem Jagdpächter fasste sich der Anwohner Steffen Wagner darauf ein Herz und brachte das Kitz zu einem Tierarzt. Von dort wurde es an die Tierärztliche Hochschule überwiesen. Nach einer weiteren Untersuchung wurde dort ein Hundebiss diagnostiziert.

„Leider bekommen Hundehalter nicht immer mit, was ihr nicht angeleinter Hund alles anstellt“, sagt Wagner. „An diesem Fall ist einmal mehr zu erkennen, warum der Leinenzwang in der Brut- und Setzzeit sinnvoll und notwendig ist.“

Das junge Reh wurde aufgrund des Madenbefalls zunächst stationär aufgenommen, ist aber auf dem Wege der Besserung. Nach der Genesung soll es in einen Tierpark übergeben werden, wo ein artgerechtes Leben möglich sei, erläuterte Wagner.

Von Uwe Kranz