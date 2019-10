Empelde

Auch in diesem Jahr ist die Freibadsaison in Empelde wieder mit lautem Hundegebell beendet worden. Die inzwischen dritte Auflage des beliebten Hundeschwimmens lockte am Sonnabend zum Abschluss der Sommersaison wieder etliche Hundehalter mit rund 180 Vierbeinern an. Bei einer Wassertemperatur von 16 Grad stür...