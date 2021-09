Empelde

Nach den Zweibeinern sind die Vierbeiner dran. Das ist im Freibad Empelde seit einigen Jahren Tradition. Auch in diesem Jahr findet das beliebte „Open-Air-Schwimmen“ für Hunde zum Saisonabschluss des Freibad statt – unter Beachtung der geltenden Corona-Bedingungen.

Ein besonderes Spektakel für Hund, Herrchen und Frauchen: Bevor sich das Bad in die Winterpause verabschiedet, verwandelt es sich am Sonnabend, 2. Oktober, von 10 bis 17 Uhr in einen Hundespielplatz, der Vier- und Zweibeinern einiges zu bieten hat. Im Fokus steht für die Hunde die Gelegenheit zum ausgiebigen Baden, Planschen und Spielen. Das Wasser wird bereits einige Tage vor Veranstaltungsbeginn nicht mehr gechlort. Dadurch wird sichergestellt, dass sich das vorhandene Chlor rechtzeitig abbaut und die Hunde beim Badevergnügen nicht beeinträchtigt.

Tierarzt und Fotograf begleiten das Spektakel

Herrchen und Frauchen werden gebeten, das Abstandsgebot einzuhalten und im Eingangsbereich des Freibads eine medizinische oder eine FFP2-Maske zu tragen. Zudem ist ein gültiger Impfausweis des Hundes mitzubringen. Der Eintritt ins Freibad beträgt 1 Euro pro Nase.

Lesen Sie auch: Freibad beendet die Saison mit Hundeschwimmen

Die Verantwortung für sein Tier trägt jeder Hundehaltende selbst. Ebenfalls vor Ort sind in diesem Jahr wieder Tierarzt, Tierfotograf, Physiotherapie und das Hundetrainer-Team. Außerdem werden neben dem geöffneten Kiosk wieder Infostände für die Besucher vorbereitet.

Von Uwe Kranz