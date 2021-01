Nach langem Streit mit der Stadt Ronnenberg plant die Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover den Baubeginn für den Hochbahnsteig an der Berliner Straße. Fünf Bauabschnitte sollen bis Dezember ausgeführt werden.

An der Stadtgrenze zu Badenstedt sollen spätestens ab Dezember 2021 Stadtbahnen in beiden Richtungen an einem Hochbahnsteig halten können. Quelle: Ingo Rodriguez