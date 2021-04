Ihme-Roloven

„Die Bienen sind schon voll im Gange, um die Brut aufzuziehen. Da ist richtig was los in den Kisten“, sagt Knuth Langmaack aus Ihme-Roloven. „Die Königinnen haben in ihren Stöcken im Januar Eier für die Sommerbienen in die Zellen gelegt – und die Brut braucht viel Futter“, sagt der 57-jährige Hobby-Imker. Selbst das Bieneninstitut in Celle empfehle deshalb zurzeit, mit Zuckerwasser und Futterteig zuzufüttern. „Weil die Brut sonst verhungern könnte“, erläutert Langmaack.

Bisher sind in diesem April im Stadtgebiet von Ronnenberg noch nicht viele Bienen auf ihrer Nahrungssuche zu sehen. Das hängt laut Langmaack mit der kühlen Witterung zusammen. „Bei Temperaturen von weniger als zehn Grad Celsius könnten sie verklammen und sich nicht gut genug bewegen, um zum Stock zurückkehren“, sagt der Hobby-Imker.

Bienenvölker überwintern im Stock

Langmaack ist in einem kleinen Dorf nahe Flensburg aufgewachsen und hat das Imkerei-Handwerk von seinem Vater gelernt. Nach dem Studium in Hannover habe er gemeinsam mit seiner Frau Anfang der Neunzigerjahre nach einem Baugrundstück mit Platz und geeigneter Umgebung für Bienenvölker gesucht. In Ihme-Roloven wurden sie fündig. Inzwischen besitzt Langmaack insgesamt 24 Bienenvölker, die er mit Erlaubnis verschiedener Grundstückseigentümer und der regelmäßigen Vorlage behördlicher Genehmigungen für Seuchenschutz im gesamten Calenberger Land aufstellen darf.

„Die Völker starten gerade richtig durch“, sagt Langmaack. Der Grund für den alljährlichen Frühstart: Bienenvölker überwintern im Stock. „Bei Wespen und Hummeln überlebt nur die begattete Königin und muss dann ein neues Volk aufbauen“, sagt er. Bienen – etwa 10.000 pro Volk – bilden seinen Angaben zufolge im jeweiligen Stock eine sogenannte Wintertraube um ihre Königin herum. „In der Mitte herrschen bei der Königin Temperaturen von etwa 25 Grad“, sagt der Hobby-Imker. Die weiblichen Arbeiterbienen halten sich laut Langmaack zu Tausenden durch Umherwandern warm.

Knuth Langmaack besitzt insgesamt 24 Bienenvölker. Quelle: Ingo Rodriguez

Das Zufüttern ist wichtig

Er klärt über einen entscheidenden Unterschied auf: Die Winterbienen hätten zwar eine Lebenserwartung von etwa einem halben Jahr – im Gegensatz zu Sommerbienen, die nur vier bis sechs Wochen lebten. Sie haben es aber dafür offenbar schwer, genug Pollen, Eiweißfutter, Kohlehydrate und Nektar für die Aufzucht der Brut zu finden. „Löwenzahn, Obst und Raps stehen erst in Vollblühte, wenn die Temperaturen über etwa 15 Grad steigen“, sagt Langmaack.

Wenn es rund 17 Grad warm sei, zähle auch die Weide zu den ersten großen Trachtpflanzen. „Dann finden die Bienen genug Futter, weil die meisten Blüten genügend Nektar absondern“, sagt Langmaack. Vorher bringen die Bienen zwar auch schon etwas Pollen in ihren Honigmägen in den Stock – und Kondenswasser, damit die Brut trinken könne. Für ihn als Hobby-Imker sei es aber notwendig, den Völkern zunächst zuzufüttern.

Langmaack verweist auf den wichtigsten Nutzen der Bienen: „Sie befruchten Obstpflanzen mit Pollen, sonst würden sich keine Blüten bilden.“ Deshalb begrüßt der Hobby-Imker Initiativen von Landwirten, die mit Blühstreifen und -wiesen Insektenschutz und Biodiversität unterstützen. Neben der regelmäßigen Futterkontrolle muss Langmaack zurzeit in den Stöcken auch bereits immer wieder neue Mittelwände mit Bienenwachs anbieten: damit die Insekten gezielt weitere Waben für Eier und die Einlagerung von Nektar bauen können. „Es ist immer neuer Platz nötig, damit die Bienen nicht ausschwärmen und sich ein Volk teilt“, erläutert Langmaack.

Von Ingo Rodriguez