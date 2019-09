Linderte

Die Ausstellung „ Ronnenberg in historischen Karten“ ist von Sonntag, 13. Oktober, an in der Heimatstube, Holtenser Straße, in Linderte zu sehen. Die Präsentation von insgesamt 23 ausgewählten Karten, die ihren Ursprung in verschiedenen Epochen der Stadt-, Landes- und Agrargeschichte des Calenberger Landes vom...