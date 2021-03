Weetzen

Der Durchgangsverkehr ist den Anwohnern des Sudfeldwegs in Weetzen ein Dorn im Auge. Mehr noch: Laut Ausschilderung an der Einfahrt an der Vörier Straße ist er sogar verboten. Letztlich handelt es sich beim Sudfeldweg um eine Sackgasse, die irgendwo in der Feldmark zwischen Weetzen und Ihme-Roloven mit einem Wendehammer endet – wenn man nicht einen unbefestigten Feldweg zur Abkürzung ins Nachbardorf nutzen will.

Besondere Belastung bringt den Anwohnern des Sudfeldwegs, dass die Straße nicht asphaltiert, sondern nur mit einer wassergebundenen Deckschicht versehen ist. Unberechtigt durchfahrende Fahrzeuge – dabei soll es sich überwiegend um Paketboten handeln – wirbeln vor allem im Sommer buchstäblich viel Staub auf. Die Verwaltung reagierte deshalb auf Beschwerden bereits im vergangenen Sommer. Der Bauhof platzierte eine sogenannte Schildkröte – eine Betonhalbkugel – in der Mitte den Feldwegs, der zur Weetzener Straße zwischen den beiden Ortsteilen führt. Diese Hindernisse sind hoch genug, um normale Fahrzeuge zu bannen und niedrig genug, damit landwirtschaftlicher Verkehr möglich bleibt.

Bauhof greift ein zweites Mal ein

Rechts und links der Schildkröte sollten Absperrbaken ein Umfahren des Hindernisses verhindern. Das reichte aber nicht aus. Die Abkürzer fanden dennoch häufig einen Weg auf den Feldweg, sodass der Bauhof jetzt noch einmal reagierte und zwei zusätzliche Schildkröten platzierte. „Jetzt sollten nur noch Trecker und Spaziergänger diesen Bereich passieren können“, sagte Weetzens Ortsbürgermeister Thomas Bensch.

Von Uwe Kranz