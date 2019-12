Schlümpfe und Zinnsoldaten: Heimatmuseum zeigt Sammlerstücke

Ronnenberg

Schon seit 34 Jahren besteht der Museumsverein Ronnenberg – und er ist nach wie vor äußert rührig, wie eine ganze Reihe von Ausstellungen beweist. Die Arbeit wäre jedoch ohne die ehrenamtlichen Helfer kaum zu bewältigen: Viele engagierte Ronnenberger stehen hinter dem Projekt und packen fleißig mit an. Derzeit sind es gut 30 Männer und Frauen, die sonntags im Heimatmuseum Ronnenberg Dienst tun. Auch nach mehr als drei Jahrzehnten fehlt es den Freiwilligen nicht an Elan.

Ein großer Publikumsmagnet sind immer wieder die Sonderausstellungen. In jüngster Vergangenheit waren dies die Ausstellungen „Alte Grammophone und Schallplatten“, „Industrie im Ersten Weltkrieg“, „Historische Handarbeiten“ und „Perlenstickerei“. Auch die Schau „ Ronnenberg in historischen Karten“ lockte zahlreiche Besucher an.

Aktuell ist die Ausstellung mit dem Titel „ Sammelleidenschaften“, die neben den historischen Dauerausstellungen bis zum März 2020 gezeigt wird. Es sind bunte Kleinode zu sehen, die Menschen zu verschiedenen Themen zusammengetragen haben – dazu zählen Schlumpffiguren ebenso wie Eisenbahnen und Briefmarken.

Lothar von der Heide zeigt dem fünfjährigen James die Eisenbahnmodelle. Quelle: Heidi Rabenhorst

„Ich bin immer wieder überwältigt, welch schöne Dinge unserem Museum dauerhaft überlassen werden“, sagt Museumsleiterin Monika von der Heide, die eine Menge Arbeit und viel Liebe in die Vorbereitung der diversen Projekte steckt.

Schlümpfe faszinieren die Kinder

Sie freut sich besonders, dass Helga König aus Leveste für die derzeitige Schau Streichholzschachteln und Zuckerwürfel aus allen Herren Ländern zur Verfügung gestellt hat. Und vor allem Kinder seien fasziniert von den rund 200 Schlümpfen, die Brigitte Ziegler für die „ Sammelleidenschaften“ vorbeigebracht hat. Zu den gezeigten Stücken zählen außerdem Eisenbahnen, Teddybären, Engel, Puppen, Zinnsoldaten, Froschfiguren und Briefmarken.

Rund 200 Schlumpffiguren sind Teil der Sonderausstellung „Sammelleidenschaften“. Quelle: Heidi Rabenhorst

Der 218 Mitglieder zählende Museumsverein plant nun eine Sonderausstellung zur 1400-Jahr-Feier Ronnenbergs im Jahr 1930. „Dafür möchten wir gerne den neuen Stadtarchivar mit ins Boot holen. Matthias Biester ist ja auch zweite Vorsitzender des Vereins und hilft uns bestimmt“, kündigt Monika von der Heide an. Zahlreiche Unterlagen wie Fotos und Dokumente und auch die Festschrift seien bereits im Besitz des Vereins.

Helfer für Aufräumarbeiten gesucht

Etwas liegt der engagierten Ronnenbergerin und ihrem Ehemann Lothar von der Heide ganz besonders am Herzen: Weil die Stadt Ronnenberg einen Fahrstuhl an das Museum anbauen will, stehen umfangreiche Umgestaltungsarbeiten in mehreren Räumen des Gebäudes an. „Die anfallenden Arbeiten und die Neugestaltung sind ohne zusätzliche helfende Hände nicht machbar“, betont der Vereinsvorsitzende Lothar von der Heide. Wer helfen möchte, kann sich bei ihm unter Telefon (05109) 7639 melden. Die Termine für die Arbeitseinsätze werden dann rechtzeitig mitgeteilt.

Das Heimatmuseum in Ronnenberg, Über den Beeken 13, ist immer sonntags von 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. In den Sommerferien und an Feiertagen bleibt es geschlossen.

Monika von der Heide freut sich über ein weiteres Ausstellungsstück: Gerd Schaper hat eine historische Hutschachtel mit Inhalt, einem sogenannten Chapeau Claque mitgebracht. Quelle: Heidi Rabenhorst

Von Heidi Rabenhorst