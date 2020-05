Heimatmuseum öffnet vor den Sommerferien nicht mehr

Ronnenberg

Viele überaus interessante Sammelstücke aus der Vergangenheit der Stadt haben sich im Ronnenberger Heimatmuseum an der Straße Über den Beeken in der Kernstadt angesammelt. Ein Stückchen Kuchen und eine Tasse Kaffee und dazu ein paar Einblicke in die historische Entwicklung der Kommune – darauf müssen die Besucher derzeit verzichten. Und für sie kommt es noch schlimmer: Vor der Sommerpause will der Museumsverein die Türen der Einrichtung nicht wieder öffnen.

Enge Treppe ist ein Problem

„Wir wollen uns nicht in die Nesseln setzen“, räumt Monika von der Heide vom Museumsverein ein. Gründe gibt es für die fortlaufende Schließung mehrere. „Die meisten der ehrenamtlichen Helfer gehören der Risikogruppe an“, erklärt von der Heide eine Misere. Außerdem seien in den Räumen des alten Gebäudes nicht überall die vorgeschriebenen Abstände zu garantieren. So stellt beispielsweise die Treppe ein enges Nadelöhr dar.

Zudem befürchten die Helfer des Museumsvereins, dass das Interesse derzeit ohnehin nicht besonders groß ist, ein Museum zu besuchen. „Die Leute haben bestimmt andere Sorgen“, sagt von der Heide. Deshalb seien die Ehrenamtlichen derzeit damit beschäftigt, den Neustart nach den Ferien vorzubereiten. So werde der Raum für die Sonderausstellung frei gemacht, damit dort ab dem 30. August möglicherweise neue interessante Stücke gezeigt werden können. Ein Thema gibt es noch nicht.

Von Uwe Kranz