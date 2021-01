Ronnenberg

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist das Heimatmuseum Ronnenberg geschlossen. Wann es wieder öffnet, steht derzeit noch in den Sternen. Aber bereits jetzt ist klar: Besucher werden das Heimatmuseum in manchen Bereichen nicht mehr wiedererkennen. Denn i ersten Quartal 2021 stehen umfangreiche Umbau- und Sanierungsvorhaben auf dem Programm. Geplant sind ein Aufzug zur Seite des Edeka-Markts sowie die Errichtung eines Trauzimmers.

„Wir haben schon eine Begehung mit dem Architekten und eine Prüfung der Statik gemacht“, sagt Lothar von der Heide, Vorsitzender des Museumsvereins Ronnenberg. „Für den Fahrstuhlschacht gab es bereits Vorarbeiten des Tischlers, der den Schacht für den Aufzug zum Museum abgetrennt hat.“ Der Verein ist seit seiner Gründung im Oktober 1985 Träger und Betreiber der Einrichtung, die der Stadt Ronnenberg gehört. Der Beginn der Arbeiten sei fürs erste Quartal 2021 vorgesehen, sagt von der Heide.

Anzeige

Lothar von der Heide (von links), Matthias Biester und Stephanie Harms begutachten das Außengelände. Auch hier müssen Ausstellungsstücke für den Fahrstuhl weichen, der am Giebel im Hintergrund angebaut wird. Quelle: Stephan Hartung

Was den Vereinsvorsitzenden und sein Team überrascht hat: So ein Lift und der dazugehörende Schacht benötigen sehr viel Platz. Die Ehrenamtlichen mussten also viele Ausstellungsstücke anders platzieren, viel Umräumen war angesagt. Und das wird sich in den nächsten Wochen auch nicht ändern, weil die Bauarbeiten viel Staub und Dreck verursachen. „Wir müssen einige Stücke davor schützen, hinzu kommt, dass sie die Arbeiten behindern.“ Einige Exponate erhalten eine vorübergehende Bleibe im Stadtarchiv Ronnenberg, dazu gehören alte Akten und Filme. Zudem wird es Container zur Aufbewahrung geben. „Wir haben deswegen schon mit dem Team der Gebäudewirtschaft gesprochen“, sagt von der Heide.

Investitionen in Höhe von 800.000 Euro

Der ambitionierte Zeitplan sieht eine Fertigstellung zum Jahresende 2021 vor. Der Vereinsvorsitzende ist diesbezüglich optimistisch, sagt aber auch: „Das Haus steht unter Denkmalschutz. Viele Vorschriften sind zu beachten, das macht die Sache nicht einfacher.“ Das Haus stammt aus dem Jahr 1860 und war die Basis eines landwirtschaftlichen Großbetriebs. Das Investitionsvolumen beträgt 800.000 Euro. Die Stadt Ronnenberg als Eigentümer der Liegenschaft investiert 600.000 Euro, das fehlende Viertel stellt die Tourismusförderung des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz bereit.

Hinter diesen Bereich im Erdgeschoss, wo sich Ausstellungsstücke befinden, schließt sich demnächst das Trauzimmer an. Quelle: Stephan Hartung

Für das Gebäude an der Straße Über den Beeken entsteht für die Gesamtkosten nicht nur ein Aufzug. Es erhält einen zusätzlichen Fluchtweg, neue Toiletten, einen frischen Farbanstrich und ein Trauzimmer. „Dieses tolle Haus bietet sich einfach dafür an, hier ein schönes und barrierefreies Trauzimmer einzurichten“, sagt Bürgermeisterin Stephanie Harms und meint, „dass es passend ist, im Zuge der Kernstadtsanierung dieses Gebäude aufzuwerten und mit Brandschutz zu versehen. Es soll ein richtiger Hingucker werden.“

Der Bau eines Trauzimmers ist Teil des großen Stühlerückens innerhalb von städtischen Liegenschaften. Bislang gibt es die Trauungen im Gebäude an der Velsterstraße. Dort zieht die „2. Chance“, die Jugendhilfe der Region, in Kürze ein – und macht damit Platz im Heimatmuseum für den Umbau zum Trauzimmer. Aus der Velsterstraße waren im Mai 2019 Standesamt und Bürgerbüro in das ehemalige Sparkassengebäude an der Buswendeschleife gezogen.

Von Stephan Hartung