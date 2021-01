Ronnenberg

Bei der Auswahl des neuen Standorts für ihren Betriebshof hat die Firma Regiobus auch Ronnenberg im Auge. Für die Stadt und ihre Geschichte könnten sich dadurch ganz neue Erkenntnisse ergeben. „Die Historie von Ronnenberg ist sehr interessant. Es wäre spannend zu sehen, welche Fundstücke bei Ausgrabungen zutage treten“, sagt Karl-Friedrich Seemann, Vorsitzender des Heimatbunds Ronnenberg.

Regiobus sucht aktuell ein neues Gelände. In Betracht kommen auch Flächen in Springe, Wennigsen und Seelze – jedoch nicht mehr in Gehrden. Der dortige Rat hatte die Pläne platzen lassen, wonach die Betriebsstätte westlich der Ronnenberger Straße hätte entstehen können. Östlich dieser Straße ist nur 50 Meter entfernt davon eine Fläche, die sich auf Ronnenberger Gebiet und südlich der Biogasanlage befindet. Sie ist eine von zwei Varianten der Betriebshof-Realisierung im Stadtgebiet. Die Gruppe 2 im Ronnenberger Rat mit CDU, Freien Wählern und FDP favorisiert dieses Gelände sogar.

Anzeige

Südlich der Biogasanlage könnte der Betriebshof von Regiobus entstehen. Quelle: Stephan Hartung

Sollte also der Betriebshof auf der Fläche entstehen, sind nach Vorgaben des Landesdenkmalschutzes vorab Ausgrabungen zwingend notwendig. Und dies ist auch der Grund, warum Seemann das Gelände als „in höchstem Maße interessant“ bezeichnet. Er hat sich mit der Ronnenberger Historie intensiv beschäftigt und bereits für Veröffentlichungen gesorgt. „ Ronnenberg war der Mittelpunkt des Calenberger Landes“, sagt Seemann und nennt als Beispiel Verwaltungszentrum, Vogtei und Richtplatz.

Aus archäologischer Sicht interessant dürften mögliche Ausgrabungen auch mit Blick auf frühere Straßenverläufe sein. Seemann erwähnt den sogenannten Hellweg vor dem Sandforde. Der Hellweg entstand in der Bronzezeit, nach Schätzung von Seemann etwa 1000 vor Christus. Die Römer haben den Hellweg später als Fernstraße genutzt – von Xanten am Rhein, wo sich ihre Kasernen befanden, bis zur Elbe. „Das waren damals lange Märsche. Etwa alle 20 Kilometer mussten sie eine Rast einlegen. Das haben sie in Ronnenberg gemacht, zumal es dort genug Stellen zur Wasserentnahme gab.“

Die historische Karte zeigt den rot markierten Verlauf des Hellwegs. Im Ausschwung der U-Form führte der Weg östlich am heutigen Gelände der Biogasanlage vorbei. Quelle: Stephan Hartung

Der Fund eines Römerlagers, wie 2016 am Südrand des Hemminger Ortsteil Wilkenburg, das für mehrere Tausend Soldaten gedient haben könnte, ist also nicht auszuschließen. Denn der Hellweg vor dem Sandforde führte östlich an der heutigen Ronnenberger Biogasanlage vorbei. Weiteres Argument für ein römisches Zentrum: Dort befand sich ein Richtplatz. „Die Römer haben Hinrichtungen vorgenommen und sogar Plateaus gebaut. Die Bevölkerung musste zuschauen – zur Abschreckung. Teilweise waren es grausame Hinrichtungen“, berichtet Seemann aus seinen historischen Forschungen.

Gegründet von Siedlern als Runenberg Dass sich Karl-Friedrich Seemann und der Heimatbund Ronnenberg für die Historie der Stadt interessieren, liegt in der Natur der Sache. „ Ronnenberg ist ein oft verkannter und doch besonderer Ort“, sagt Seemann, nach dessen Recherche Ronnenberg „auf eine 2000-jährige Siedlungskontinuität zurückblicken kann“. Nach seiner Ortsnamenforschung gaben die ersten Siedler dem Ort den Namen Runenberg – nachdem sie auf einen geheimnisvollen Zauberberg schauten, auf dem Runen geschnitzt wurden. Diese Annahme bestätigte der europaweit tätige Namensforscher Professor Jürgen Udolph von der Universität Leipzig. Solche und ähnliche Forschungen werden sich in Zukunft fortsetzen. Was Seemann in diesem Zusammenhang wichtig ist zu betonen: „Dank Bürgermeisterin Stephanie Harms erfahren wir als Heimatbund Unterstützung. Das war vor ihrer Amtszeit noch anders.“

Weiterer interessanter Gesichtspunkt aus Sicht des Heimatbund-Vorsitzenden: Zwischen den nur rund 200 Meter voneinander entfernt liegenden Biogasanlagen von Ronnenberg und Gehrden befand sich früher vermutlich ein Königshof. „Das ist aber schwer zu belegen“, sagt Seemann, der glaubt, „dass es dort eine königliche Herberge mit Amtssitz gegeben hat, die für die Kontrolle der Straßen zuständig war“.

Übrigens: Falls Regiobus sich für eine andere Fläche entscheiden sollte, besteht für Seemann noch eine weitere Hoffnung auf eine archäologische Untersuchung. Denn auch der Planungskorridor für die Stromautobahn Südlink führt eng an der Ronnenberger Biogasanlage vorbei.

Von Stephan Hartung