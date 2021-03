Ronnenberg

Der Wunsch nach einem Ortsrat für Ronnenberg ist nicht ganz neu, nun wird die Idee erneut aufgegriffen. „Wir brauchen eine Vertretung für unseren Ort“, sagt Karl-Friedrich Seemann. Der Vorsitzende des Heimatbunds Ronnenberg nennt als Beispiel das benachbarte Weetzen. „Dort gibt es einen Ortsrat und auch einen Ortsbürgermeister. Da läuft es super, dort gibt es Personen, die sich kümmern.“

Genau eine solche Interessenvertretung gibt es nicht in Ronnenberg. Beziehungsweise doch: den Heimatbund Ronnenberg – der diese Funktion zwar ausführt, dies aber gar nicht möchte. „Wir sind ein Verein und haben andere Aufgaben. Stattdessen kümmern wir uns um Dinge, für die sich die Politiker nicht interessieren. Daher benötigen wir eine Interessenvertretung“, sagt Seemann.

Ronnenberg wird kaum noch erwähnt

Als Beispiel nennt der Vorsitzende die Beekequelle. „Die ist total verwahrlost. Wir kümmern uns seit zehn Jahren darum, weil es sonst niemand macht.“ Bislang stehe dort nur ein Bretterzaun. „Es sollte aber einen Durchgangsweg zum Heimatmuseum geben.“ Auch vor einigen Jahren setzte sich der Heimatbund für das historische Seligmann-Haus und gegen einen Verkauf ein. „Wir dürfen ehrlich sein und sagen: Ohne den Heimatbund würde es in Ronnenberg anders aussehen.“ Nach Meinung des Vereins fehlte in Ronnenberg lange Zeit das Bewusstsein um die eigene Historie und daher das Bestreben, sich für den Ort einzusetzen.

„Wir weisen immer wieder darauf hin: Ronnenberg lebt von dieser alten Kernstadt. Es ist ein uralter Ort, der durch die früheren Hellwege gekennzeichnet ist“, sagt Gerrit-Detlef Kühne, zweiter Vorsitzender des Heimatbunds. Seemann weist darauf hin, dass Ronnenberg seit 2009 immer weniger in der Literatur erwähnt werde und spricht in diesem Zusammenhang von einer „Empeldisierung“. Er nennt als Beispiel das Buch „111 Orte rund um Hannover, die man gesehen haben muss“. Die Autorin Cornelia Kuhnert habe er sogar angerufen und gefragt, warum sie im Kapitel über Ronnenberg nur von Empelde schreibt. „Das wurde ihr in ihrer Recherche so berichtet, sagte sie mir. Dabei war Empelde früher ein unbedeutendes Bauerndorf. Das zeigt: Wir brauchen Ortsrat und Ortsbürgermeister, der in solchen Fällen Ansprechpartner ist und Druck ausübt, wenn es um die Historie und allgemein um das Wohl des Ortes geht.“

Heimatbund hofft auf Kommunalwahl

Was die Heimatbund-Verantwortlichen positiv stimmt: Zum Amtswechsel im Rathaus 2014 gab es, so berichten sie, eine Rückbesinnung der Stadt auf die Ronnenberger Traditionen und eine neue Zusammenarbeit mit der Verwaltung, die bis heute anhalte und erfolgreich sei. Daher hoffen sie nun auf den nächsten Schritt mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl im September. „Vielleicht rückt das Thema Ortsrat dann wieder mehr in den Mittelpunkt.“ Bei der Wahl, sagt Kühne, bewerben sich ja auch neue Leute. „Möglicherweise gibt es Personen, die ein stärkeres Bewusstsein für das Potenzial der Kernstadt und die Historie haben und Interesse bei den Wählern wecken können.“

Kühne weiß auch, „dass die Umsetzung von der Politik kommen muss durch einen Ratsbeschluss“. Der Heimatbund wolle aber den Anstoß geben. Und niemand kann sagen, dass der Verein nur fordere, aber nichts tue. Ganz im Gegenteil: „Wir haben in Ronnenberg alles versucht: Wir haben mit Parteien gesprochen. Ich habe auch immer runde Tische gemacht, bin auch zu Bürgerversammlungen und Sitzungen gegangen, um für das Thema zu sensibilisieren“, erinnert sich Seemann an die Zeit vor der vergangenen Kommunalwahl.

Bewusstsein für die eigene Historie fehlt oft

Gespräche wollen sie weiter führen, was in der Corona-Zeit aber für den Verein bezüglich seines Bestrebens nach Kontaktaufnahme nicht einfach ist. „Es macht keinen Sinn, sich digital mit Bewerbern zu treffen“, sagt Kühne. Insgesamt, so glaubt er, haben viele Ronnenberger gar keine Kenntnis über die spannende Historie ihres Wohnorts. „Und genau deswegen brauchen wir einen Ortsrats – aber einen, der auch gewillt sich, sich einzusetzen.“

Von Stephan Hartung