Ronnenberg

Was kann man tun, wenn man als Senior nicht an die Lampe herankommt, um die kaputte Glühbirne auszuwechseln? In Ronnenberg gibt es dafür seit Anfang April eine Antwort. Der Seniorenbeirat der Stadt hat einen Handwerkerservice initiiert, der Bürgern ab dem 60. Lebensjahr bei kleinen Arbeiten im Haushalt behilf...