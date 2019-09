Handballtage in Benthe sollen Spaß am Sport wecken

Benthe

Es war eine gelungene Premiere und soll keine Eintagsfliege bleiben. Die Benther Grundschüler hatten an zwei Tagen die Gelegenheit, den Handballsport näher kennenzulernen. „Sie sollen reinschnuppern und vielleicht Lust auf Handball bekommen“, sagte Melanie Wedekind, die Fachleiterin Sport an der Benther Schule.

An den Handballtagen trainierten zwei Klassen pro Vormittag mit den Handballerinnen Denise Csepke und Catalin Keese vom TuS Empelde. An mehreren Stationen durften die Schüler unter anderem im Slalom um Hütchen dribbeln und auf einer Bank balancieren. Spielerisch übten sie dabei ihre Koordination, Zielgenauigkeit und Schnelligkeit. Alle Kinder waren mit großer Begeisterung dabei. „Mir gefällt der Sport gut, weil es einfach mal etwas anderes als Fußball ist“, sagte der neunjährige Hussein. Auch die beiden acht Jahre alten Zwillingsbrüder Frederic und Phil fanden es „super klasse“. Lasse (8) gefällt beim Handball der Teamgeist am besten.

Catleen Keese und Rüdiger Waldeck vom TuS Empelde zeigen den Kindern einige Übungen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Mit dabei war auch Rüdiger Waldeck. „Wir möchten den Handballsport in die Schulen bringen. Handballtage wie diese sind geradezu perfekt“, sagte der Vorsitzende des Handballjugendförderkreises, der sich für den TuS Empelde wieder einen Helfer aus dem Freiwilligendienst wünscht. „Der Handballjugendförderkreis würde wie schon vor zwei Jahren 50 Prozent der Kosten übernehmen“, versicherte Waldeck. Details würde er gern in einem Gespräch mit der TuS-Vorsitzenden Christiane Weißenborn und der Handballjugendwartin Denise Csepke besprechen. „Aktionen wie diese könnten dann vom FSJler betreut werden. Unsere Jugendwartin nimmt sich dafür extra Urlaub“, sagt Waldeck, der den Kontakt mit der Grundschule Benthe ausbauen möchte. „Für einen Handballtag im neuen Jahr versuche ich, den Handballer Timo Kastening von den Recken hierher einzuladen“, sagte Waldeck. Melanie Wedekind plant für das zweite Schulhalbjahr eine Handball-AG an der Grundschule.

Von Heidi Rabenhorst