Zum neunten Mal hat der TuS Empelde ein Herbstcamp für junge Handballspieler veranstaltet, die auch in den Ferien nicht auf ihren Lieblingssport verzichten wollten. An drei Tagen kümmerten sich in der vergangenen Woche ehrenamtliche Trainer und aktive Handballer des TuS Empelde um die 40 Jungen und Mädchen zwischen vier und 13 Jahren. Das dreitägige Camp wurde in den Sporthallen in Empelde ausgerichtet. Außer täglichen Trainingseinheiten gab es auch eine Menge Spaß und Spiele rund um und mit dem Handball. Das Eltern-Kind-Turnier am Ende des Camps musste wegen der Corona-Pandemie jedoch abgesagt werden. Der Handballjugendförderkreis übernahm wieder alle Kosten.

Teilnehmerzahl wegen Corona reduziert

„Wir haben nie wirklich daran gedacht, das Camp ausfallen zu lassen. Es sollte auf jeden Fall stattfinden – in etwas abgespeckter Form und unter Einhaltung der geforderten Hygieneregeln“, berichtet Jugendwartin Angelika Wiegand. Deshalb sei die Teilnehmerzahl reduziert worden. Anstatt der sonst rund 60 Kinder seien es dieses Mal 40 Jungen und Mädchen gewesen.

Trainiert wurde in den Sporthallen an der Barbarastraße und am Sportpark. Die ehrenamtlichen TuS-Trainer und Handballer des Empelder Vereins hatten dafür Urlaub genommen und auf ihre Ferien verzichtet, um für ihre Schützlinge die Handballferien gestalten zu können.

Ohne Hilfe der Eltern wäre es nicht gegangen. „Wir danken ihnen für die tolle Unterstützung und die vielen Essensspenden“, sagt Wiegand. Auch der Handballjugendförderkreis, der das Camp finanziert hat, verdiene ein Riesenlob. Rund 1000 Euro brachte der Unterstützerkreis auf, dafür gab es für die 40 Nachwuchsspieler eine warme Mahlzeit.

Erneut am Erfolg des kostenlosen Ferienangebots war die Stadt Ronnenberg beteiligt. „Sie stellt uns seit Jahren die Sporthallen am Sportpark und an der Barbarastraße kostenlos zur Verfügung“, hob Rüdiger Waldeck hervor. Der Dank des Vorsitzenden des Jugendhandballförderkreises gilt zudem allen ehrenamtlichen Helfern, die das Projekt tatkräftig unterstützen. „Und das waren wirklich viele“, sagt das Empelder Handballurgestein. Die Liebe zum Handball scheint in der Familie zu liegen: Sohn Markus Waldeck leitet die Handballsparte, und der zweijährige Enkelsohn tummelt sich auch schon des Öfteren in der Halle.

Außer Jugendwartin Angelika Wiegand, die extra Urlaub genommen hatte, hat ihre Tochter Vanessa genau wie Marc Keese drei Tage ihrer Herbstferien geopfert. Trainerin Sabrina Waldraff ist in ihren Arbeitspausen als Krankheitsvertretung eingesprungen.

Teilnehmer müssen Parcours bezwingen

Ein Glücksfall für den Verein ist zudem die Handballerin Catalin Kesse, die derzeit in ihrem freiwilligen sozialen Jahr den Verein unterstützt. Gemeinsam mit Vanessa Wiegand hat sie nach dem großen Erfolg des vorangegangenen Herbstcamps als krönenden Abschluss einen an die Fernsehshow Ninja Warrior angelehnten Parcours ausgearbeitet. Dabei mussten alle Teilnehmer durch eine Sprossenwand klettern. Danach ging es unter anderem über eine Bank und ein Trampolin über einen Bock und in Wechselsprüngen von links nach rechts über die Kästen. Zu den Aufgaben zählte auch das zweimalige Schwingen über die Matten, um am Ende die große Matte mit Hilfe von Seilen zu überwinden. „Alle haben sich mächtig ins Zeug gelegt, immerhin ging es auch um Geschwindigkeit“, betonten die beiden Ideengeberinnen.

Auch wenn sie in diesem Jahr aus terminlichen Gründen nicht dabei war, zeigte sich Bürgermeisterin Stephanie Harms beeindruckt von der Aktion. „Es ist großartig, dass diese beliebte Veranstaltung trotz der Auflagen und Einschränkungen angeboten worden ist. Was hier geleistet wird, ist wirklich super “, sagte die Rathauschefin auf Nachfrage.

Das Camp endete am Freitagabend mit einem gemeinsamen Pizzaessen auf der Tribüne der Halle Barbarastraße. Da gab es genügend Platz. Das Mittagessen an den drei Tagen nahmen die Teilnehmer – in Gruppen aufgeteilt – im Vereinshaus des TuS Empelde ein. Nun freuen sich alle auf das nächste Handballcamp. „Hoffentlich können wir dann wieder gemeinsam in der Halle übernachten“, war aus allen Reihen zu hören. Und dann will auch die Bürgermeisterin wieder dabei sein. „Die Übernachtungspremiere im vergangenen Jahr war äußerst gelungen“, sagte sie.

Von Heidi Rabenhorst