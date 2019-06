Nachrichten Ronnenberg - Gute Ronnenberger Bilanz beim Stadtradeln Mehr Teams, mehr Kilometer und erneut Platz 9 in der Wertung der Region: Die Stadtverwaltung ist nach Abschluss des Stadtradelns 2019 mit Verlauf und Ergebnis zufrieden.

Dicht am Ronnenberger Stadtgebiet vorbei führt am letzten Tag des Stadtradelns eine Wanderfahrt vom Rathausplatz in Hannover nach Pattensen und zurück. Quelle: Torsten Lippelt