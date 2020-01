Grundschule in Empelde sucht einen Kandidaten für den Bundesfreiwilligendienst

Empelde

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) gilt als gute Gelegenheit, sich nach dem Schulabschluss beruflich zu orientieren und Erfahrungen für das bevorstehende Berufsleben zu sammeln. Aber auch Einrichtungen, Vereine und Organisationen profitieren vom BFD junger Erwachsener. Die Theodor-Heuss-Grundschule in Empelde sucht deshalb nach ihren bislang sehr guten Erfahrungen mit mehreren BFD-Absolventen für das nächste Schuljahr einen neuen Kandidaten.

„Junge Erwachsene, die Spaß am Umgang mit Kindern haben und Lehrer beim Sport- und Schwimmunterricht unterstützen möchten, sind sehr gut geeignet“, beschreibt die Schulleiterin Andrea Schirmacher das Anforderungsprofil. Zu den Aufgaben der sogenannten Bufdis zähle auch die Betreuung von Grundschülern in der Unterrichtspause, in Arbeitsgemeinschaften sowie die Begleitung von Mannschaften zu Schulturnieren.

Jasmin Waldowski ist von ihrem Dienst begeistert

Zurzeit leistet noch die 18-jährige Jasmin Waldowski ihren BFD im Bereich Sport an der Grundschule in Empelde ab. Nach ihrem Abitur an der Humboldtschule in Hannover-Linden ist die junge Frau seit August 2019 als Bufdi in Empelde im Einsatz. Nach etwa der Hälfte ihrer Dienstzeit schwärmt sie von ihrer neuen Aufgabe. „Es ist weitaus mehr als nur ein Jahr zum Überbrücken bis zum Beginn eines Studiums oder einer Ausbildung“, betont sie. „Bewegung, Freude, Dynamik – das trifft meiner Meinung nach alles auf meinen Bundesfreiwilligendienst zu.“ Sie verweist vor allem auch auf die Möglichkeit, selbst Arbeitsgemeinschaften zu leiten. Das nötige theoretische Wissen dafür werde auf insgesamt drei einwöchigen Seminarfahrten vermittelt. „Ich kann den Freiwilligendienst nur empfehlen“, sagt Waldowski.

Wer sich für die Aufgabe interessiert, kann sich per E-Mail an grundschule@ths.ronnenberg.de über den Bundesfreiwilligendienst in Empelde informieren.

