Ronnenberger Grundschüler gewinnen Preis für ihre Zeitung

Ronnenberg

Für Monika Gröfke ist das wichtigste, dass die Kinder Spaß am Schreiben entwickeln. Die ehrenamtliche Leiterin der Schülerzeitungs-AG der Ronnenberger Grundschule legt deshalb großen Wert darauf, dass die Kleinen alles auf Papier bringen dürfen, was ihnen in den Sinn kommt. „Meistens sind es Themen rund um die Schule“, erklärt Gröfke. Es gehe dann in der Zeitung Leselöwen-Alarm mal um Klassenausflüge, mal um Sportveranstaltungen, mal um Schwimmabzeichen. Es schleichten sich aber auch Reiseberichte oder lustige Erzählungen mit ein. Und für genau diese Vielfalt und Kreativität ist das Blatt nun ausgezeichnet worden.

Die AG hat im März den ersten Platz beim Junioren-Presse-Preis 2019 in der Kategorie Grundschule belegt, den der Verband der Niedersächsischen Jungredakteure jedes Jahr herausgibt. „Das war kurz vor dem Corona-Shutdown“, erinnert sich auch Deutschlehrerin Anne Hegerfeld, die Gröfke bei der Arbeit unterstützt. Es sei zunächst nicht klar gewesen, ob die Preisverleihung abgesagt werden müsse. „Dann sind wir aber hingefahren“, berichtet sie.

Anzeige

Monika Gröfke leitet seit 15 Jahren die AG

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei die Gruppe zur OLB ( Oldenburgische Landesbank) nach Oldenburg gereist. „Die Veranstaltung dauerte bestimmt zwei Stunden. Und wir kamen als letztes dran“, sagt Hegerfeld. Für die Junior-Redakteure, die alle in die dritte oder vierte Klasse gehen, sei das sehr anstrengend gewesen, so lange still zu sitzen. Als dann aber der Moment der Wahrheit kam, hätten Freude und Aufregung klar überwogen.

Weitere NP+ Artikel

Anne Hegerfeld (l.) leitet gemeinsam mit Monika Gröfke die Schülerzeitungs-AG. Quelle: Janna Silinger

„Viele der Kinder ziehen daraus Selbstbewusstsein. Das bedeutet denen ganz viel“, sagt Gröfke, die schon seit rund 15 Jahren die AG leitet. Angefangen habe das, als ihre Tochter selbst noch zur Grundschule gegangen sei und mit zwei Freundinnen für das Maskottchen der Bücherei eine Art Zeitung geschrieben habe. Gröfke habe die Kinder dabei unterstützt und sei dann auf Anfrage der Schule einfach dabei geblieben. „Meine Tochter hat inzwischen einen Master und ich bin immer noch hier“, sagt die lächelnd.

Nur Grammatik und Rechtschreibung werden korrigiert

Denn nach wie vor bereite ihr die Arbeit große Freude, und zu sehen, wie die Kinder darin aufgehen und Zeit investieren, sei etwas Besonderes. Sie ändere auch kaum etwas an den Texten, lediglich Grammatik und Rechtschreibung müssten hin und wieder korrigiert werden. „Aber ganze Sätze schreibe ich nicht um“, erzählt Gröfke, die sich persönlich um das Layout und häufig das Abtippen der in Handschrift eingereichten Beiträge kümmere. „Da hat man schon ganz gut zu tun, mit so 20 Kindern in der AG.“

Anna-Lena hat direkt nach der Veranstaltung einen ganz langen Bericht über den Tag geschrieben. Quelle: 2020 Oliver Vosshage Photography

Wegen Corona sollen die Beiträge online erscheinen

Derzeit falle coronabedingt selbstverständlich auch die Schülerzeitungs-AG aus. Hegerfeld und Gröfke denken deshalb darüber nach, bereits fertige Beiträge von Schülerinnen und Schülern online zu veröffentlichen. Dazu soll möglichst auch ein Beitrag von Anna-Lena gehören, die nach der Veranstaltung direkt einen ganz langen Bericht über den Tag geschrieben hat. „Es war wirklich toll“, sagt die Neunjährige.

Von der Leistung der Schüler zeigt sich auch Schulleiterin Anja Gloth begeistert. Die Kinder würden mit ihrer Arbeit, die sie häufig auch auf die Freizeit verlegten, dazu beitragen, dass wieder mehr gelesen werde. „Nicht alles ist perfekt, manches geht bunt durcheinander, aber genau so soll meiner Meinung nach eine Schulzeitung sein.“

Lesen Sie auch

Von Janna Silinger