So langsam klärt sich die Frage, wer sich bei der Kommunalwahl am 12. September um einen Sitz in den Ronnenberger Gremien bewirbt. Nach der SPD haben jetzt auch die Grünen ihre Listen für den Stadtrat und die einzelnen Ortsräte zusammengestellt. Anders als bei der Bürgermeisterwahl schickt die Partei in allen Bereichen Kandidaten ins Rennen.

Das sind die Kandidaten der Grünen

Die Listen im Einzelnen – Wahlbereich I – Rat: Dorothea Pein, Jens Williges, Britta Kreuzer, Konstantin Knorr, Sylvie Röhrkasten, Heribert Fabry, Kerstin Ossevorth, Henning Tech und Tanja Lutz. Ortsräte – Weetzen: Sylvie Röhrkasten und Tanja Lutz. Benthe: von links nach rechts: Michael Below, Ingo Voigts, Elfriede Lorenz, Swanette Schoemaker, Michael Kühn, Annika Wolf und Ulrich Schmersow.

Wahlbereich II – Rat: Annette Friedrich, Andreas Beichler, Uwe Buntrock, Michael Below, Ulrich Fey, Osman Kösen, Christine Meier, Dieter Albrecht, Ingo Voigts, Christine Tröster-Rutzen und Sandra Jutsch. Ortsräte – Linderte: Mathias Pfaus und Katharina Kirsch. Ihme-Roloven: Kerstin Ossevorth und Konstantin Knorr.

Von Uwe Kranz