Kaum, dass sich der Rauch nach der Vorstellung der Ideen, wo Regiobus seinen neuen Betriebshof in Ronnenberg bauen könnte, gelegt hat, beginnt auch diesseits der Kreisstraße 231 die Diskussion um Vor- und Nachteile der verschiedenen Standorte. Auf der anderen Seite, in Gehrden, hatte die Diskussion um die Ansiedlung des Busdepots letztlich zur Ablehnung im Rat geführt.

In Ronnenberg liegen die Dinge grundsätzlich anders. Die Politik würde Regiobus parteiübergreifend gerne in die Stadt holen. Da sich jetzt aber mehrere mögliche Standorte anbieten, zeigt sich auch hier Konfliktpotenzial. Als Erstes wagen sich die Grünen mit einer Pressemitteilung aus der Deckung: „ Die Grünen in Ronnenberg sehen das angedachte Projekt der Regiobus mit einem neuen zukunftsweisenden Betriebshof als dringend erforderlich an, weil es einen großen Schritt für die notwendige Verkehrs- und Energiewende bedeuten würde“, schreiben sie.

„Aufgezählte Vorteile würden Gehrden zufallen“

Als Vorteile für die Stadt hat die Grüne-Ratsfraktion Regiobus als attraktiven Arbeitgeber, dessen Mitarbeiter die heimische Wirtschaft beleben und langfristig sicherlich auch einen arbeitsnahen Wohnort in Betracht ziehen würden, sowie auch die Einrichtung eines Betriebskindergartens ausgemacht. „Und genau diese Vorteile für die betroffene Kommune treffen nur auf das Grundstück am Bahnhof Weetzen zu“, legt sich Andreas Beichler fest. Das zuletzt in die Diskussion gebrachte Grundstück gegenüber der abgelehnten Fläche in Gehrden „liegt zwar offiziell auf der Ronnenberger Seite, hat aber eine räumliche Nähe zu Gehrden, wodurch die aufgezählten Vorteile der Kommune Gehrden zufallen würden“.

Beichler nennt es „geradezu absurd, wenn jetzt Ronnenberg seine an Gehrden angrenzenden Ackerflächen für Gewerbe für Gehrden frei gibt, und Gehrden seine Gewerbeflächen auf der anderen Straßenseite zusätzlich vermarkten kann“.

Stadt und Regiobus hatten Fläche nicht auf dem Schirm

Vielmehr sieht der Ratsherr Entwicklungspotenzial für Weetzen, wo „seit über zehn Jahren westlich der Bahn in Weetzen im Flächennutzungsplan eine doppelt so große Fläche, wie Regiobus benötigt, als Gewerbefläche ausgewiesen“ sei. Die Ansiedlung in Weetzen könne die Entwicklung der restlichen Flächen befördern und so wichtige Gewerbesteuereinnahmen generieren. Dagegen biete eine Gewerbefläche, wie jene an der Biogasanlage mitten in der Ackerlandschaft und ohne Anbindung an einen Ronnenberger Stadtteil kein Entwicklungspotenzial. Die Ackerfläche sei daher auch ursprünglich weder von der Stadt, noch von Regiobus ins Spiel gebracht worden. Die unmittelbare Nähe zur „Wunschfläche“ von Regiobus in Gehrden war zuletzt von anderer Seite auch als Argument für eine Ansiedlung des Busdepots in Ronnenberg gesehen worden.

Für Uwe Buntrock, der ebenfalls für die Grünen im Rat der Stadt sitzt, hat der Standort Weetzen noch einen weiteren Vorteil: So hätten Jugendliche, die eine der innovativen neuen Ausbildungsplätze bei Regiobus ergreifen, am dortigen Bahnhof die beste Verbindung der Region, um diese mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichen zu können.

Bislang ist eine Entscheidung für Ronnenberg allerdings noch nicht gefallen. Regiobus untersucht auch noch potenzielle Standorte in Wennigsen, Seelze und Springe auf ihre Tauglichkeit. Eine Vorentscheidung wird nicht vor dem Jahreswechsel erwartet.

Von Uwe Kranz