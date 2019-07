Ronnenberg

Die Vorbereitungen für das 35. Zeltlager der Stadtjugendfeuerwehr Ronnenberg unter dem Motto „Expedition in den Urwald“ laufen auf Hochtouren. Das Camp in den Sommerferien gilt als einer der Höhepunkte der Jugendfeuerwehr. Rund 75 Kinder – so viele wie noch nie - aus den Ortsfeuerwehren Empelde, Ihme-Roloven, Linderte, Ronnenberg und Weetzen verbringen in der Woche vom 3. bis 10. August mit ihren Betreuern auf dem weitläufigen Gelände am Parksee Lohne bei Altwarmbüchen eine Ferienwoche.

Der Klimawandel wird thematisiert

Und weil der Klimawandel auch an der Zeltlager-Gemeinschaft der Stadtjugendfeuerwehr Ronnenberg nicht spurlos vorbeigeht, stehe die Woche unter dem Motto „Expedition in den Urwald“. „Nicht nur durch die Fridays-for-future-Proteste, bekommen wir den Einfluss des Wetters zu spüren“, sagt Düsterwald. Vor zwei Jahren habe es Starkregen während des Lagers gegeben. Es wurde teilweise evakuiert. 2018 folgte die unglaubliche Hitze, mit der alle zu kämpfen hatten. „Wir fühlen uns aufgrund dieser Erfahrungen verpflichtet, das Thema Nachhaltigkeit aufzugreifen“, so Düsterwald. Der Lagerleiter wünscht sich dennoch nicht nur eine tolle Zeltlagergemeinschaft, sondern auch mal „ganz normales Wetter“.

Kooperation mit dem NABU

Auf dem Programm stehen in der Woche bewährte Angebote und einige Neuheiten. So werden bei der erstmaligen Kooperation mit dem Naturschutzbund ( NABU) mehrere große Insektenhotels gebaut. Sie sollen anschließend in den Stadtteilen Ronnenbergs aufgestellt werden. Zum Lagerprogramm gehört auch der Besuch der Ronnenberger Bürgermeisterin. Stephanie Harms kommt nicht mit leeren Händen. Traditionell bringt sie für alle ein Eis und eine zum Motto passende Torte mit.

Weil die Stimmung in einem Zeltlager bekanntlich auch von der Küche abhängt, bereitet Küchenchef Christian Haberstroh alle Mahlzeiten vor Ort zu – frisch und gesund. Bestens vorbereitet auf mögliche Wetter-Kapriolen hat sich bereits das Team Technik: "Alle Zelte wurden von uns mit einer Zusatz-Ausstattung soweit möglich sturmfest gemacht", so Teamleiter Markus Gust. "Für alle Eltern, Feuerwehrkameraden und Interessierten wird es wieder den täglichen Bericht im Internet geben", kündigt Andreas Kolmer vom Team Öffentlichkeitsarbeit an.

Von Heidi Rabenhorst