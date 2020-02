Einstimmig: VSV Benthe wählt Andreas Graubner wieder zum Vorsitzender

Benthe

Bei der Versammlung des Volkssportvereins (VSV) Benthe am Freitag haben die Mitglieder einen Großteil des Vorstands im Amt bestätigt. Andreas Graubner ist nun im dritten Jahr erster Vorsitzender. Auch in den Sparten des Vereins läuft es gut, sie müssen die Konkurrenz der Fitnessstudios nicht fürchten. Der VSV blickt bereits auf sein Jubiläumsjahr 2021, in dem er sein 111-jähriges Bestehen ausgiebig feiern will.

Mit einem breit aufgestellten Sportangebot und 20 Übungsleitern hat der VSV im vergangenen Jahr Freizeitsportler jedes Alters für sich begeistern können. Mit Abstand am meisten von ihnen sind in der Sparte Gymnastik und Turnen zu finden, und zwar 387 der insgesamt 598 Vereinsmitglieder. Neben unter anderem Senioren- und Wirbelsäulengymnastik bietet die Sparte auch den Montagssport an, der mittlerweile zu einer richtigen Institution geworden ist und in den vergangenen Jahren einiges an Zulauf hatte, berichtete Übungsleiter Klaus Schulze.

Die nächstgrößere Sparte ist der Fußball, deren erste Herrenmannschaft in diesem Jahr Vereinsgeschichte schrieb: Sie gewann zum ersten Mal den Ronnenberger Hallen-Stadtpokal. Auch die Junioren, zu denen in dieser Saison eine neu gegründete G-Jugend kam, sind mit bisher 70 bis 80 Spielen seit Sommer ebenso fleißig. Besonders freut Spartenleiter Benjamin Meyer, dass von den 60 jungen Kickern 20 Mädchen sind. Auch drei Kreisauswahl-Spieler stellt der VSV momentan beim Nachwuchs.

Gute Zusammenarbeit mit der Stadt

Gute Nachrichten gibt es auch aus der Zumba-Sparte: Diese kann wahrscheinlich weitermachen, nachdem wohl eine neue Trainerin gefunden wurde. „Bei den Hallenzeiten wird es vor allem im Winter und abends knapp“, stellte Graubner fest. Er dankte auch der Stadt für die funktionierende Zusammenarbeit, die früher am Abend auch schon Bürgermeisterin Stephanie Harms hervorgehoben hatte. „Mit dem VSV kann man unkompliziert auch unangenehme Themen bearbeiten“, sagte sie.

Bei seinem Rückblick auf das Jahr 2019 hob Graubner das Aufstellen des Maibaums mit seinem finanziell lohnenswerten Kuchenverkauf hervor und kündigte an, die Veranstaltung in diesem Jahr mit einer Live-Band aufwerten zu wollen. Highlight sei für ihn der Benther Berglauf gewesen, für den die langjährigen Organisatoren Melanie und Klaus Schulze im November bei der Sportlerehrung ausgezeichnet wurden. Das 111-jährige Jubiläum in nächsten Jahr will der Verein mit einem großen Zeltfest feiern und sucht bereits Freiwillige für ein Organisationsteam.

Zuletzt wurden der Vorsitzende Graubner ebenso wie der erste stellvertretende Vorsitzende Gerald Müller und die Schatzmeisterin Ulrike Fricke einstimmig wiedergewählt. Graubner trat 2018 sein Amt an, nachdem es ein Jahr lang keinen Vorsitzenden gegeben hatte. Dreizehn Mitglieder wurden außerdem für 25 Jahre im VSV geehrt, Katja Dräger und Gerlind Röhrbein, die allerdings nicht anwesend waren, für 40 Jahre.

Lesen Sie auch

Von Elena Everding